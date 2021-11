Afscheid Arjen Robben bij FC Groningen zorgt voor afgeladen stadion

Vandaag neemt Arjen Robben officieel afscheid van ‘zijn’ club FC Groningen. Voor aanvang van de thuiswedstrijd FC Groningen-RKC werd de sterspeler geëerd en zwaaide hij de fans voor een laatste keer uit. Het zorgt voor een afgeladen Euroborg.

“Ik had heel graag als speler afscheid willen nemen in een vol stadion, maar ik ben dankbaar. Dit is ook mooi”, zei Robben tijdens het afscheid.

Teleurstellend laatste seizoen

De 37-jarige voetballer keerde vorig jaar, nadat hij stopte bij Bayern München, voor een laatste seizoen terug naar de club waar het voor hem allemaal begon: FC Groningen. Wat een legendarisch jaar had moeten worden, eindigde echter in teleurstelling. Door vele blessures kon de profvoetballer slechts zes keer in actie komen in de Eredivisie, en door de coronamaatregelen waren de stadions vaker wel dan niet leeg. Ook Robben’s laatste wedstrijd in het groenwitte shirt voetbalde hij zonder publiek.

Arjen Robben neemt afscheid bij FC Groningen

Om die reden keerde Robben vandaag terug naar de Euroborg om deze keer écht afscheid van de fans te kunnen nemen. Het stadion was zo goed als uitverkocht door fans die de sterspeler een laatste eer wilden bewijzen. Robben liep met een bos bloemen een ereronde langs de tribunes en kreeg een schilderij van de club. De supporters zwaaiden hem uit met een staande ovatie, spandoeken en shirts met daarop ‘Arjen bedankt’.

Op de middenstip benadrukt Robben nogmaals hoe graag hij mét voetbalschoenen aan afscheid had willen nemen. ,,Dat is er helaas niet van gekomen. Desondanks ben ik heel erg dankbaar voor alle steun, de warmte die ik altijd gevoeld heb vanuit supporters. Ik ben blij dat ik het avontuur ben aangegaan, heb alles gegeven, maar dit was het”, zei hij. Clubbaas Mark-Jan Fledderus bedankte Robben voor alles wat hij voor de club heeft betekent, en benadrukt dat hij wat FC Groningen betreft altijd aan de club verbonden blijft. ,,We hopen dat we je nog vaak terug gaan zien’’, zei technisch directeur Mark-Jan Fledderus.



Documentaire De Route

Eerder deze week verscheen online documentaire De Route, waarin Robben terugblikt op zijn laatste voetbaljaar bij de Groningse club. Hierin bespreekt hij ook de moeilijkheden die hij ervaarde toen hij, na een jaar niet gevoetbald te hebben, het veld weer opging. „Je kent je lijf heel goed, maar op het moment dat je tegenslagen krijgt, ga je wel het vertrouwen missen in je eigen lichaam. Dan laat je lichaam je als het ware in de steek”, legt de speler uit. De documentaire is hieronder te bekijken.