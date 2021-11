Feyenoord-fans vieren feest om gestaakte plannen nieuw stadion

Feyenoord heeft besloten om af te zien van de bouw van Feyenoord City, waarvoor onder andere een nieuw stadion voor de Rotterdamse club zou komen. Fans onthalen het nieuws dat het zelfbenoemde ‘Feyenoord Shitty’ er niet komt met een groot feest.

Feyenoordsupporters waren altijd tegen de plannen voor een nieuw stadion. Niet alleen vanwege de emotionele waarde die de Kuip voor hen heeft, maar ook vanwege de vele miljoenen die voor Feyenoord City werden uitgetrokken.

Nieuw Feyenoordstadion gaat niet door

Feyenoord City is onderdeel van een bouwkundig project voor gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid. Dat de plannen voor het stadion nu niet door kunnen gaan, heeft te maken met een enorme stijging van kosten vanuit bouwconcern BAM, die de bouw van het nieuwe stadion op zich zou nemen. Het bouwconcern heeft de betrokken partijen laten weten dat de voorwaarden om het stadion te bouwen extreem zijn gewijzigd. Dat meldt de regionale omroep Rijnmond. De nieuwe kosten liggen een stuk hoger dan die waar tot dusver over gesproken is. Volgens de omroep vindt Feyenoord de nieuwe voorwaarden ‘totaal niet realistisch’ en is het daarom niet verantwoord om door te gaan met de bouw.

Er is (nog) geen officieel statement van de club dat de plannen niet doorgaan. Omroep Rijnmond zegt echter dat goed ingevoerde bronnen hebben bevestigd dat er al duidelijkheid is. Volgens de bron zijn de betrokken partijen, Feyenoord, Station Feijenoord en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, alle drie zeer verontwaardigd over de gang van zaken.

‘Historische blunder afgewend’

Wie dat niet zijn, zijn de Feyenoordsupporters die fel tegen de bouw van een nieuw stadion zijn. Zij vierden gisteravond feest naast de Kuip en staken hierbij veel vuurwerk af, zoals op beelden hieronder is te zien. „Een kleuter van drie kon nog op een post-it uitrekenen dat Feyenoord (een club die altijd geld tekort komt) uit één van de armste competities ter wereld niet één van de duurste stadions ter wereld kan bouwen. Een historische blunder is hiermee afgewend.”, schrijft de plaatser van de video.

Vervolgstappen onduidelijk

Wat de vervolgstappen zijn, is nog niet duidelijk. Volgens betrokkenen breekt er voor de club nu een fase aan van ‘scherven oprapen en doorgaan’. Naar alle verwachting gaat Stadion Feijenoord nu failliet en wordt er door Feyenoord gekeken naar de mogelijkheden om het stadion over te kopen. Waarschijnlijk blijft een nieuw besluit over plannen voor een nieuw stadion of een modernisering van de huidige Kuip voorlopig uit.