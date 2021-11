Homoseksuele voetballer bang voor WK in Qatar vanwege homowetten

Als openlijk homoseksuele voetballer in een land voetballen waar strenge wetten tegen homo’s gelden. Josh Cavallo, de 21-jarige Australische profvoetballer die in oktober wereldnieuws werd omdat hij uit de kast kwam, staat niet te springen om volgend jaar het WK in Qatar te spelen. In het land staan strenge straffen op homoseksualiteit.

In een interview met de Britse krant The Guardian zegt de profvoetballer bang te zijn om in Qatar te voetballen, mocht hij het aankomende WK bij de Australische selectie zitten. Homoseksualiteit is illegaal in het land en de straffen zijn niet mals: iemand die op hetzelfde geslacht valt, kan er maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgen. „Dat maakt me erg verdrietig”, zegt Cavallo tegen de krant.

Volgens hem is het een van de grootste prestaties als profvoetballer om je land te vertegenwoordigen op het grootste toernooi van de wereld: het WK voetbal. „Maar moet dat in een land waar homo’s niet worden geaccepteerd? Ik zou mijn eigen leven in gevaar brengen. Het maakt me bang en doet me opnieuw nadenken: is mijn leven belangrijker dan iets heel goeds doen voor mijn carrière?”

Er is al heel lang veel kritiek op het WK dat in de winter van 2022 wordt gespeeld in Qatar, onder meer omdat er bij de bouw van stadions duizenden arbeidsmigranten zijn overleden.

Homoseksuele voetballer Josh Cavallo was wereldnieuws

Eind oktober maakte de Australische Josh Cavallo bekend dat hij homoseksueel is. Hij werd wereldnieuws, want het komt eigenlijk nooit voor dat een voetballer op het hoogste niveau bij de mannen openlijk uitkomt voor zijn geaardheid.

„Hallo iedereen, ik moet iets persoonlijks met jullie delen. Ik ben profvoetballer én homoseksueel”, zo begon Cavallo zijn verhaal. „Ik was zo moe van presteren op het hoogste niveau én er een dubbelleven op nahouden”, vertelde de 21-jarige voetballer. „Het is slopend, iets waarvan ik hoop dat niemand het mee hoeft te maken.”



Veel steun vanuit de voetbalwereld

Hij kreeg al snel veel steun vanuit de voetbalgemeenschap en daarbuiten toen hij op sociale media aankondigde dat hij homo is. Onder meer Barcelona-verdediger Gerard Piqué, Atlético Madrid-aanvaller Antoine Griezmann en Liverpool-middenvelder Jordan Henderson roemden hem om zijn moed. Ook reageerden veel officiële accounts van voetbalclubs en -competities op zijn mededeling. „De voetbalwereld staat achter je”, schreef de Premier League, ‘s werelds meest prestigieuze voetbalcompetitie. Ook verschillende Europese topclubs reageerden met bemoedigende woorden.

In The Guardian blikt Cavallo terug op zijn mededeling. Hij is erg blij dat hij openlijk over zijn seksualiteit heeft gesproken. Toen het nieuws nog niet bekend was, was hij erg angstig. Vooral dat hij niemand had op naar op te kijken, deed hem veel pijn. „Er was dus niemand waarbij ik dacht: oké, hij is homo en hij heeft een succesvolle carrière. Dat kan ik ook. Het maakte me bang. Als mijn seksualiteit ooit uit zou komen, wat voor gevolgen zou dat hebben voor mijn carrière?”

Josh Cavallo: ‘Ik leefde onder constante stress’

De voetballer zegt onder ‘constante stress’ te hebben geleefd. „Telkens maar die angst dat je ondervraagd zou kunnen worden en mijn seksualiteit uit zou komen. Het speelde altijd in je hoofd. Alleen als ik echt alleen was, kon ik me ontspannen.”

Nadat hij uit de kast was gekomen, kreeg hij louter positieve reacties van teamgenoten. „Dat voelde geweldig. Nu het geen geheim meer is, voel ik me vrij. Vrij in mijn hoofd en op het veld. Uit de kast komen heeft een ontzettend positief effect gehad op mijn leven.”