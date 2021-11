Spanningen rond zwembaden door QR-code: ‘Zwemveiligheid kind in gevaar’

De zwembranche ziet spanningen en problemen door de invoering van de QR-code. Ongevaccineerde ouders stoppen de zwemlessen van hun kind en gevaccineerde ouders eisen hun ‘prikrechten’ op. Shiva de Winter, van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, maakt zich zorgen.

De QR-code geldt inmiddels ook voor sportscholen en zwembaden. Uit die hoek klonk al eerder protestgeluid. Sportschoolhouders Remy Bonjasky en Arie Boomsma vonden dit namelijk een zorgelijke ontwikkeling. Ook zwembaden en zwemscholen lieten eerder weten de QR-code niet te zien zitten. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), Eerste Nederlandse Vak Opleiding Zwemonderwijzers (ENVOZ) en ZwemOnderwijs Nederland (ZON) lieten vorige week weten niet mee te werken aan een vaccinatieplicht. De organisaties vertegenwoordigen honderden zwembaden en zwemscholen.

Grote zwembaden hanteren QR-code

Maar grote zwembaden hanteren het QR-code systeem wel. Volgens De Winter gebeuren er door de QR-codes een aantal zorgelijke dingen. „Grote zwembaden en exploitanten kiezen de makkelijkste weg en laten ongevaccineerde ouders figuurlijk in hun hemd buiten de deur staan. Zwemscholen doen hun uiterste best om alles op alles te zetten ieder kind zwemles te geven, ongeacht of de ouders gevaccineerd zijn of niet”, vertelt De Winter.

Volgens de NSWZ-vertegenwoordiger is ook de houding van gevaccineerde ouders discutabel. „Er heerst bij een groepje de houding dat zij rechten hebben opgebouwd. Vreemd, denk ik, want naar mijn weten zijn we allemaal hetzelfde, met of zonder vaccin.” Ook de zwembranche kampt met veel boze mensen die hun beklag doen in mails en brieven. „De boze mails uit heel Nederland, met aangifte van discriminatie en racisme, stromen binnen en hebben zelfs mijn eigen bad bereikt. Een bijzonder, maar triest dieptepunt.” De Winter is zelf eigenaar van Zwembad ’T Gooische Bad en zwemschool De Winter Sport in Hilversum.



En zo stromen de gezellige mails binnen 🙄. Naar mijn weten werken er veel niet met de QR code maar geloof dat deze mensen dat gemist hebben 🤨. Maakt niet uit hoor. pic.twitter.com/h9GaizaCcu — Shiva De Winter (@shivadewinter) November 5, 2021

Spanningen lopen op en zwemveiligheid in gevaar

De zwemschool-eigenaar legt uit dat hij geen onderscheid maakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Volgens hem is de QR-code een middel om mensen te laten vaccineren. Daarnaast zorgt dit voor een tweedeling, vindt hij. Hij waarschuwt voor escalatie rond zwembaden. „Ik zie de spanningen oplopen, waar ook kinderen bij zijn. Het kabinet richt immense schade aan bij kinderen. Het is belangrijk dat de zwemveiligheid hier niet onder gaat lijden. Dit levert onherstelbare schade op en dan heb ik het niet alleen over de potentiële verdrinkingen.”



