Kylie Jenner over Astroworld drama: ‘We waren niet op de hoogte van doden’

Kylie Jenner heeft gereageerd op de kritiek op Travis Scott en de festivalorganisatie, die het fatale optreden bij Astroworld Festival in Houston volgens aanwezigen te lang lieten doorgaan. „Ik wil duidelijk maken dat we niet van doden op de hoogte waren tot na de show”, schrijft de realityster op Instagram.

Zeker acht mensen zijn in het gedrang dat ontstond tijdens het optreden van Scott overleden. Achttien mensen, onder wie ook minderjarigen, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het festival is afgelast. Op camerabeelden is te zien hoe bewusteloze mensen door ambulances weg worden gedragen, terwijl het optreden van Scott gewoon doorgaat. Dit leidt nu tot veel kritiek: aanwezigen vinden dat de rapper het optreden had moeten staken toen hij zag dat er gevaar was.

‘We waren niet op de hoogte’

Volgens Kylie Jenner, die op dit moment een tweede kind met Travis Scott verwacht, is die kritiek niet terecht. Zij was ook aanwezig bij het optreden en schrijft in een statement op Instagram: „Travis en ik zijn gebroken en verwoest. Mijn gedachten en gebeden zijn bij diegenen die zijn overleden, gewond zijn geraakt of op welke manier dan ook betrokken zijn bij de gebeurtenissen van gisteren.” Ze maakt duidelijk dat zij en Travis niet op de hoogte waren van ‘dodelijke gevallen’ tot na de show. „In geen enkele wereld hadden we in dat geval blijven filmen en performen,” benadrukt de realityster.

Bewustelozen in het publiek

Op camerabeelden is te zien hoe ambulances en politiewagens tijdens het optreden van Scott in het publiek staan om slachtoffers van het gedrang in het publiek te helpen. Medewerkers proberen bewusteloze mensen in veiligheid te brengen, terwijl verschillende festivalgangers op de politiewagens staan te dansen. Volgens ooggetuigen vroegen verschillende aanwezigen aan de bewakers meerdere malen om het optreden te stoppen. Scott stopte enkele keren met zingen, maar hierna ging het concert nog zeker een halfuur door. Op social media circuleren beelden van het gedrang (let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren).



#WATCH | Around 50,000 people attended the #AstroWorld2021 Festival. At least 8 confirmed fatalities and many injuries. The surge happened around 9 p.m. Friday night. The show was called off shortly after several people began suffering injuries.#Houston #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/00tqlHmmiU — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 6, 2021



