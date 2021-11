Ook dit weekend veel gebruik gemaakt van priklocaties zonder afspraak

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag, waarin bekend werd gemaakt dat de coronapas op meer plekken wordt ingezet, is er een recordaantal inentingen op priklocaties waar je kunt binnenlopen zonder afspraak te zien. Ook dit weekend werd er relatief veel van deze locaties gebruikgemaakt.

De koepelorganisatie van gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland meldt dat zaterdag 10.424 mensen een prik lieten zetten zonder afspraak op een inlooplocatie, vrijdag waren dat er 10.189.

Drukte bij priklocaties zonder afspraak

Woensdag lag het aantal mensen dat zich zonder afspraak liet inenten het hoogste: die dag haalden ongeveer 13.000 mensen de prik. Daarvoor lag de piek op 8.000 mensen in één dag. Ook donderdag was sprake van een relatief groot aantal mensen dat zich zonder afspraak liet inenten. Toen ging het om ruim 9.000 mensen.

Ook het aantal gezette vaccinaties op priklocaties waar wel met afspraken gewerkt wordt is gestegen. Net als donderdag en woensdag maakten ook vrijdag en zaterdag meer mensen dan gemiddeld een afspraak voor een inenting tegen het virus. Vrijdag ging het om 13.962 nieuwe eerste afspraken, zaterdag om 13.148. Afgelopen weken ging het om gemiddeld zo’n 10.000 mensen op een dag.

Mogelijk verband met persconferentie

De stijging in het aantal inentingen lijkt verband te hebben met de persconferentie van afgelopen dinsdagavond. Daar maakten demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat de coronapas op meer plekken verplicht zal worden. Dat betekent ook dat mensen die niet gevaccineerd zijn, of een recente coronabesmetting hebben doorgemaakt, zich vaker moeten laten testen. Dit kan voor mensen een reden zijn om toch de vaccinatie te nemen. De GGD GHOR kan niet bevestigen of er ook een verband is, zegt een woordvoerder. „Maar je ziet dat er na dinsdag een duidelijke stijging is.”

2G-systeem in Oostenrijk

In Oostenrijk is er momenteel eenzelfde trend te zien. Daar werd afgelopen vrijdag de 2G-maatregel aangekondigd, zoals ze hem ook al in Duitsland kennen. Deze maatregel houdt in dat de coronapas alleen beschikbaar is voor mensen die tegen corona zijn ingeënt of zijn genezen. Er is dan geen mogelijkheid meer om te testen om toegang te krijgen tot kapperszaken, horeca, theaters, sportactiviteiten en evenementen met meer dan 25 bezoekers.

Hoewel de invoering van het 2G-systeem juridisch nog niet volledig rond is, is het vooruitzicht ervan voor veel Oostenrijkse burgers genoeg om zich naar een vaccinatielocatie te begeven. In Weense centra was zaterdag de wachttijd voor een prik anderhalf uur.