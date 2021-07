Arjen Robben stopt nu écht: compilatie van een prachtige carrière

Arjen Robben zet op 37-jarige leeftijd nu écht een punt achter zijn voetballoopbaan. De Nederlandse voetbalheld keerde vorig jaar terug FC Groningen, waar het voor hem allemaal begon. De meest iconische momenten uit zijn carrière in beeld.

Arjen Robben bracht zijn nieuws vandaag naar buiten, net voor het trieste bericht over het overlijden van Peter R. de Vries duidelijk werd. Alles valt daarbij in het niet natuurlijk. Maar ook Arjen Robben verdient op z’n minst op deze plaats een mooie terugblik.

Statement Arjen Robben

„Ik heb besloten te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze”, aldus Arjen Robben in een statement. „Arjen Robben stopt nu écht: een kippenvel-compilatie van zijn carrièreIk ben dit avontuur met veel energie en enthousiasme aangegaan. Ik kreeg alleen vrij snel te maken met fysieke tegenslagen, waardoor ik heel lang geen wedstrijden kon spelen. Na een lange weg van vallen en weer opstaan is het me uiteindelijk gelukt de laatste wedstrijden van het seizoen mee te spelen.”



Zijn afscheid zat er natuurlijk aan te komen, maar ons voetbalhart huilt vandaag. Wat hebben we van deze man genoten, vooral in het Oranje-shirt. Onnavolgbare dribbels, prachtige goals, schwalbes en vooral de bezetenheid van het spelletje. Omdat het kan: we blikken terug, om nog maar eens te beseffen wat voor wereldster we straks weer mogen bewonderen in het Oosterpark.

De carrière van Arjen Robben

Arjen Robben debuteerde op 16-jarige leeftijd in het profvoetbal bij FC Groningen, de club waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Als snel werd hij verkocht aan PSV en behoorde hij samen met Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en Robin van Persie tot de grootste talenten van Nederland.

In 2003 werd de in Bedum geboren dribbelkoning verkozen tot Nederlands Talent van het Jaar, in 2004 kocht Chelsea hem voor 18 miljoen euro. Hier speelde hij drie seizoenen en won hij twee landstitels op rij (2005 en 2006). Van 2007 tot en met 2009 speelde Arjen Robben bij Real Madrid, maar pas echt een wereldster werd hij bij Bayern München, waar hij tien seizoenen zou spelen. Dat hij zijn carrière bij FC Groningen afsloot, was een pure bonus de voetballiefhebber.

De meest iconische momenten in beeld

Op zijn allerbest was Arjen Robben in het shirt van het Nederlands Elftal. Dan kwam er iets in hem los dat niet te stoppen viel. Op EK’s en WK’s blonk hij altijd uit, ook al was de ‘man van glas’ soms nog maar net op tijd fit. In 2010 scheelde het een teennagel of hij had Oranje naar de eerste WK-titel ooit geschoten. In 2014 leidde hij het Nederlands Elftal in zijn eentje naar de halve finale. Arjen Robben is een voetbalheld. We nemen afscheid met deze iconische momenten, die nog altijd zorgen voor kippenvel en een traan.

1: De wissel en beslissende penalty tijdens het EK 2004

Het EK 2004 in Portugal betekende de definitieve doorbraak voor Arjen Robben. Tegen het toen zo sterke Tsjechië speelde hij de sterren van de hemel, waardoor Nederland al snel met 2-0 voorstond. Maar toen kwam die beruchte wissel (Bosvelt voor Robben) van Dick Advocaat, waardoor het alsnog 2-3 voor Tsjechië werd. Toch wist Nederland de poule te overleven en uiteindelijk de halve finale te halen. Ook weer dankzij een moedige Arjen Robben, die als jongeling de beslissende penalty binnenschoot tegen Zweden, alsof het niets was.

2: Wondergoal tegen Frankrijk tijdens het EK 2008

Het EK 2008 in Oostenrijk en Zwitserland betekende de definitieve doorbraak voor de generatie van ‘de grote vier’. Oranje slaagde cum laude in een loodzware poule met wereldkampioen Italië, vice-wereldkampioen Frankrijk en Roemenië. Italië werd in de eerste wedstrijd met 3-0 verslagen, Frankrijk daarna met 4-1. Geniet hieronder van de 3-1 van Arjen Robben. Kippenvel, die hele samenvatting trouwens.

3, 4 en 5: Het WK 2010 in Zuid-Afrika

Arjen Robben kon vanwege een hamstringblessure eigenlijk helemaal niet meedoen aan het WK 2010 in Zuid-Afrika, maar op Spartaanse wijze werd hij toch op tijd klaargestoomd door de omstreden Dick van Toorn. De poulefase miste hij nog, maar vanaf de achtste finale tegen Slowakije liet hij zich direct zien met typische Robben-goal. Ook in de halve finale tegen Uruguay kwam hij tot scoren en in de kwartfinale tegen Brazilië nam hij de corner waaruit de 2-1 gescoord werd. En de finale? Daar hebben we het niet meer over.

6: Beslissende goal in de Champions League finale

In 2010 bereikte Arjen Robben met Bayern München de finale van de Champignons League, maar er werd verloren van het Inter Milan van Wesley Sneijder. In 2012 bereikte Bayern München wéér de finale, maar nu werd er verloren van Chelsea. Arjen Robben miste een strafschop in de verlenging, pijnlijk. De zoete wraak kwam een jaar later, in de Champions League-finale tegen aartsrivaal Borussia Dortmund. In de 89e minuut schoot Arjen Robben de beslissende 2-1 binnen, waarmee hij zich onsterfelijk maakte in München.

7, 8 en 9: Het onverwachte succes tijdens het WK 2014

Na een mislukt EK in 2012 werd er weinig van het Nederlands Elftal verwacht tijdens het WK 2014. Maar met een ontketende Arjen Robben schopte het Nederlands Elftal het tot de halve finale, waarin het na penalty’s verloor van Argentinië. Arjen Robben was verreweg de beste speler van dit WK, maar Lionel Messi werd ten onrechte uitgeroepen tot speler van het toernooi. De meest memorabele wedstrijd van Oranje was tegen titelverdediger Spanje, dat met 5-1 verslagen werd. Arjen Robben scoorde de 2-1 en de 5-1. En toegegeven: ook de zo belangrijke schwalbe tegen Mexico was eh… ‘lekker’.

10: De terugkeer bij FC Groningen

Terugkeren uit clubliefde. Ja, dan ben je gewoon een hele grote.