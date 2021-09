Badr Hari misdraagt zich en gaat tegenstander te lijf tijdens staredown

Hij is terug van weggeweest: Badr Hari. Morgen vecht hij tijdens kickboksevenement Glory 78 tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek. Maar de Marokkaanse Nederlander kon blijkbaar niet wachten en ging zijn aanstaande tegenstander al tijdens de staredown te lijf.

Badr Hari lijkt getergd en uit op wraak en Wrzosek moet het slachtoffer worden. De kickbokslegende verloor zijn laatste drie partijen, waarvan twee tegen wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven, wegens blessures. Daarmee heeft Hari zich op een negatieve manier in de kijker gevochten.

Badr Hari gaat boekje te buiten

Tegen zijn Poolse tegenstander, lang niet zo ervaren als Hari, moet die revanche er komen. In de aanloop naar de partij laat de vechter opnieuw zijn twee gezichten zien. Tijdens een persconferentie van een paar weken geleden was Hari relaxed en beleefd, tijdens de staredown sloeg de vlam in de pan.

Zonder enige vorm van aanleiding gaf Badr Hari de Poolse Wrzosek een harde duw. De staredown gaat in de vechtsport vaker mis, hoewel het een ongeschreven regel is dat je van elkaar afblijft tijdens de staredown. Dat boekje ging Hari vandaag te buiten door geen respect te tonen voor zijn tegenstander, die stoïcijns bleef, wat we van Wrzosek gewend zijn.

Het lijkt erop dat de actie van Badr Hari bedoeld was om zijn tegenstander te intimideren. Er brak geen vechtpartij uit, maar Hari bleef rustig en liep niet lang erna weg. Wat zijn intenties ook waren, veel fans heeft hij er niet mee gemaakt.

‘Onsportieve kneus’

Op Twitter zijn mensen niet te spreken over de eeuwige rivaal van Rico Verhoeven. „Wat een kansloos figuur is het toch ook… Krijgt ongetwijfeld alle hoeken van de ring te zien en dan zijn we eindelijk van hem af”, zegt iemand. Een ander noemt Badr Hari „een onsportieve kneus” en weer een andere twitteraar vindt de Marokkaan „een enorme zak hooi”.



Badr Hari heeft thuis ruzie. Misschien wilt justitie ook nog wat van hem. En hij is boos over zijn kleine piemeltje. Toen hij ook nog tegenover een toffe pool kwam te staan begaf zijn gekrenkte ego het. Loser. — Mute (@MutatedMute) September 3, 2021

Wrzosek wil carrière Badr Hari beëindigen

De 2.01 meter lange Wrzosek is overigens van plan om een einde te maken aan de 36-jarige kickbokser Badr Hari. „Zijn lichaam kan het niet meer aan. Hij heeft alles al bereikt in de sport en heeft een mooie leeftijd om te stoppen. Ik hoop dat ik zijn carrière mag beëindigen”, zei Wrzosek tegen NU.nl.