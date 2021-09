Directeur rijdt met 185 km per uur naar werk na lockdown: ‘Iets te enthousiast’

Een directeur die vorig jaar april werd geflitst op de Brusselse ring, mag 40 dagen niet rijden. Hij reed namelijk 185 kilometer per uur, wat destijds 65 kilometer per uur te snel was. Zijn verklaring: „Iets te enthousiast.”

Er zijn mensen die ervan balen dat ze weer naar kantoor moeten komen na de lockdown en het thuiswerken. Maar een man uit Frankrijk was blijkbaar zó blij dat hij weer naar de zaak kon, dat hij niet langer kon wachten en het gaspedaal flink indrukte. Onderweg naar Lille werd hij op de Ring van Brussel geflitst met een snelheid van 185 kilometer per uur.

Maximumsnelheid

De man heeft nog mazzel dat het in april 2020 was, toen de maximumsnelheid nog op 120 kilometer per uur lag. Later dat jaar werd het maximum op de ring namelijk verlaagd naar 100 kilometer per uur. Dan had hij een nog groter probleem gehad. Nu reed hij ‘slechts’ 65 kilometer per uur te hard.

De verklaring van de man is dat hij gewoon weer blij was dat hij naar het werk kon. Het evenementenbedrijf van de man was namelijk enige tijd dicht geweest vanwege de coronapandemie. „Mijn cliënt was voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie op weg naar het bedrijf en hij is er iets te enthousiast naartoe gereden. Hij verloor de snelheid uit het oog”, verklaarde zijn advocate.

‘Slechts één keer eerder te hard gereden’

De raadsvrouw probeerde haar cliënt nog onder het vonnis van een rijverbod van 40 dagen uit te laten komen. „Mijn cliënt heeft zijn rijbewijs nodig, want hij moet iedere dag pendelen tussen Brussel en Lille en moet ook rondrijden in Frankrijk. Jaarlijks rijdt hij 60.000 kilometer. Dat hij slechts één eerdere veroordeling voor een snelheidsovertreding heeft, toont aan dat hij geen zware voet heeft.”

De rechter ging er niet in mee en wees de advocate erop dat de pakkans bij snelheidsovertredingen laag is. Ook een poging van de advocate de zaak nietig te laten verklaren vanwege de verkeerde taal van de dagvaarding, Nederlands in plaats van Frans, wuifde de rechter weg. „We moeten ons vooral afvragen waarom uw cliënt zo snel gereden heeft. Die snelheid heeft geen enkele F1-wagen het voorbije weekend gehaald op Spa-Francorchamps.”

Daarmee doelt de rechter op een in het water gevallen Formule 1-weekend in België, waar er amper werd geracet. Naast het rijverbod van 40 dagen kreeg de man ook een boete van 800 euro voor zijn privérace.