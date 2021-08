Rico Verhoeven terug de ring in, maar ziet ‘licht aan het eind van de tunnel’

Kickbokser Rico Verhoeven gaat in oktober weer de ring in. Na tien wereldtitels en zijn beruchte gevecht met Badr Hari mag Verhoeven weer zijn positie verdedigen. Gisteravond vertelde hij aan tafel bij Humberto over zijn langverwachte gevecht. Maar hij ziet ook „licht aan het einde van de tunnel”.

Twee jaar na het veelbesproken gevecht met Badr Hari mag hij weer de ring in. Zijn tegenstander is bekend. Het gaat om de 41-jarige Alistair Overeem. „Ik ben blij dat ik nu weer mag doen wat ik het allerliefste doe”, zegt Verhoeven bij Humberto.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alistair Overeem de retour au GLORY après 12 grosses années, va affronter le champion Rico Verhoeven invaincu depuis 15 combats.😳 pic.twitter.com/qHdFHHikX3 — The GOAT 🐐 (@TheGOAT_BoxeMMA) August 24, 2021

Rico Verhoeven vertelt bij Humberto over Alistair Overeem

Presentator Humberto Tan legt uit dat de wedstrijden en prestaties van Verhoeven er zo „gemakkelijk” uitzien. „Het is nooit makkelijk. Er staan allemaal getrainde gasten tegenover je. Die proberen je hoofd eraf te slaan. Die zijn getraind om dat te doen. Dat is nooit makkelijk” , legt de tienvoudig wereldkampioen uit. „Als ik een fout maak, dan lig ik op m’n rug”, zegt Verhoeven.

Alistair Overeem is van origine een mixed material arts (MMA)-vechter. Hij is een vechter met een verhaal, volgens Verhoeven. „De spanning is er weer.”

De 41-jarige tegenstander van Verhoeven deed nogal wat dreigende uitspraken over Verhoeven. Bijvoorbeeld dat hij de wereldkampioen honderd keer neerslaat als hij hem zou tegenkomen op straat. „We gaan geen straatgevecht aan. We vechten in de ring. Waar regels zijn en daar moeten we ons aan houden. Ik ben toevallig de koning onder die regels”, reageert Verhoeven daarop.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rico Verhoeven en Badr Hari

Badr Hari blijft in de Glory-competitie terug komen als gevreesde tegenstander van Verhoeven. Tan vraagt of een wedstrijd tussen de twee vechters er nog in zit. „Het zou kunnen”, zegt Verhoeven aan tafel bij Humberto. „Ik denk dat het belangrijk is dat hij weer wint. Dat hij zijn ‘mojo’ weer terugkrijgt. En als dat zo is, dan kan er een reden zijn tot een eventuele derde partij.” Maar de kickbokser legt uit dat Hari dan echt weer moet winnen. „Iemand die drie, vier keer achter elkaar verliest, kan niet tegen de kampioen vechten”, zegt Verhoeven.

Tan vraagt de tienvoudig wereldkampioen naar zijn voorbereiding voor het komende gevecht. Verhoeven legt uit dat zijn leven voornamelijk bestaat uit eten, trainen en slapen. De presentator vraagt zich af hoe lang Verhoeven dit nog trekt. „Wil je tien jaar vol maken?”, vraagt Tan. De kickbokser ambieert om tien jaar op rij wereldkampioen te zijn. Hij is al wereldkampioen sinds 2013, dus het streven is om in 2023 te stoppen. „Ik kan het licht aan het einde van de tunnel al zien. Ik voel dat oprecht zo.” De kickbokser legt uit dat de sport veel van hem en zijn privéleven vraagt. „Je mist dingen. Omdat je volledige leven toegewijd is aan dat wat je doet.”

23 oktober gaan Rico Verhoeven en Alistair Overeem de strijd met elkaar aan in de ring.

Wil je de hele uitzending van Humberto bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.