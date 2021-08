Zwitserse ruiter laat paard inslapen na zware valpartij Olympische Spelen

Een Zwitserse ruiter heeft zijn paard moeten laten inslapen bij de Olympische Spelen in Tokio. Tijdens de cross kwam het dier zwaar ten val en liep het een ernstige blessure op.

Tobin Godel en zijn paard Jet Set waren al bijna klaar met hun oefening toen het misging. Bij een sprong bij het watercomplex van hek nummer 20 ging het mis. Het paard zakte door zijn benen en kwam niet meer overeind.

Paard had onherstelbare blessure

„Vanwege de ernst van de verwonding en de veroorzaakte pijn moest het paard kort daarna worden geëuthanaseerd”, laat het Zwitserse Olympische Comité in een verklaring weten. Volgens paardensportfederatie FEI had het dier ‘een onherstelbare ruptuur in het rechteronderbeen’.

De ruiter raakte bij het incident niet gewond. De leiding van het Zwitserse team heeft laten weten dat het ongeluk niet de schuld van de ruiter is. Ook zou de staat van het terrein waarop gereden werd er niet mee te maken hebben.