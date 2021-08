5 films en series die in week 30 op Netflix verschenen: Rocketman en meer

Ook in week 30 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de film over het leven van Elton John (Rocketman), het tweede seizoen van Outer Banks en meer.

Deze week zijn er op Netflix weer een aantal mooie nieuwe titels bijgekomen. Zo komt de streamingdienst met een nieuw seizoen van de populaire ‘tienerserie’ Outer Banks en volg je het levensverhaal van Elton John in Rocketman. Verder zie je Jean-Claude Van Damme als ‘daddy of all secret agents‘. Voor een portie romantiek (en comedy) zit je bij Resort to Love goed.

Nieuw op Netflix in week 30

Outer Banks (seizoen 2)

Serie

Genre: drama/actie

Het eerste seizoen van Outer Banks sloot af met een flinke cliffhanger, waar de teaser direct op in gaat. De zoektocht naar goud gaat in het tweede seizoen weer verder. Denk veel actie, spannende momenten, maar ook een portie tienerhumor hier en daar (en dat bedoelen we op de meest positieve manier). De opnames vonden deels plaats op de Bahama’s, dus aan mooie plaatjes geen gebrek. Uiteindelijk keert het verhaal weer terug naar de outer banks.

How To Sell Drugs Online (Fast) (seizoen 3)

Serie

Genre: comedy/drama

Dankzij het verkopen van ecstasy via het internet groeide de nerdy Moritz in het eerste seizoen van How To Sell Drugs Online (Fast) uit tot de drugsdealer van de toekomst. Dat lijkt misschien een briljant plan (voor zover illegale plannen briljant kunnen zijn), maar de duistere drugskant komt al snel naar boven. In het derde seizoen moet Moritz zich staande houden in de harde drugswereld. Hij komt erachter dat er geen weg terug meer is.

Nieuwe films op Netflix

The Last Mercenary

Film

Genre: comedy

The Last Mercenary klinkt misschien als een immens spannende – misschien zelfs wel enge? – film, maar het is in wezen meer een comedy. Jean Claude van Damme speelt namelijk ‘the daddy of all secret agents‘, en gaat de zoon die hij nooit heeft ontmoet, redden. Hij is ’s werelds meest bekende geheim agent, maar keert nu terug voor zijn zoon. Het vaderschap is zijn meest veeleisende missie tot nu toe. De film is in het Frans, dus als je de ondertiteling uitzet, kun je je taalvaardigheden misschien een beetje bijschaven.

Rocketman

Film

Genre: drama/muziek

Als je van (de muziek van) Elton John houdt, is Rocketman helemaal voor jou. In de film zie je namelijk het leven van de zanger van het gelijknamige nummer. Hij kijkt in rehab terug op zijn eenvoudige komaf, tijdloze liedjes en onstuimige momenten van inspiratie en overdaad. De film kwam al een tijdje geleden uit, maar is voor muziekliefhebbers zeker niet te missen. Aan het eind ben je alle liedjes aan het meezingen.

Resort to Love

Film

Genre: romantische comedy

Je muziekcarrière mislukt én je verloving wordt verbroken. Kan het nog erger? Voor zangeres Erica blijkbaar wel. Na vele tegenslagen gaat ze als zangeres aan de slag bij een chic eilandresort, waar ze wordt ingehuurd als entertainment voor een bruiloft. En wie gaat daar toevallig trouwen? Precies, haar ex-verloofde. Je snapt het: er zit een flinke portie humor in deze film.

