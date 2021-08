Programma Olympische Spelen maandag 2 augustus: welke Nederlanders komen in actie?

Met brons voor Marit Bouwmeester, kwam het aantal medailles op de Olympische Spelen voor TeamNL op 17. We zijn in Tokio in de tweede olympische week beland, weer boordevol sport.

Welke Nederlanders komen er maandag 2 augustus allemaal in actie? In ieder geval begint Dafne Schippers aan haar sprinttoernooi. Wereldster Sifan Hassan en Nadine Visser lopen atletiekfinales. En de hockeysters van Oranje gaan op jacht naar een plek in de halve finale.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 2 augustus

02.47 uur: atletiek (dames)

Sifan Hassan, 1500 meter, serie 2.

Feitje: Hassan gaat voor een unieke trilogie en start naast de 5000 meter ook op de 1500 en 10.000 meter. „Het is cruciaal om mijn hart te volgen”, zei ze over haar dit weekend genomen beslissing. Nooit eerder liep een atleet of atlete op de Olympische Spelen deze drie afstanden op één toernooi.



03.38 uur: atletiek (dames)

Dafne Schippers (serie 2) en Jamile Samuel (serie 7) op de 200 meter. Halen zij de halve finale, dan komen de sprintsters om 12.25 uur nogmaals in actie.

Feitje: Schippers en Samuel lieten beiden het koningsnummer, de 100 meter, schieten. Beide atletes komen naast de 200 meter wel uit op de 4×100 meter estafette.



04.50 uur: hordenlopen

Nadine Visser, finale 100 meter horden.

Feitje: Visser is uiteraard blij dat ze de finale had gehaald van de Olympische Spelen in Tokio, maar erg tevreden over haar prestatie in de halve finale was ze niet. „Het was zeker niet mijn beste race. Het had wel iets sneller gemogen”, zei de 26-jarige Hoornse na haar race in het Olympisch Stadion van Tokio. „Het laatste stukje naar de finish viel ik bijna.’’ Met een gouden medaille – wat gezien de concurrentie verdomd lastig wordt – zou zij in de voetsporen van twee plaatsgenoten treden: Wim Ruska (twee maal goud in München 1972, judo) en Stefan van den Berg (Los Angelas 1984, windsurfen).



Vanaf 05.05 uur: zeilen (dames)

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers, 470, race 9 en 10.

Feitje: Hopelijk denken de twee zeilsters – in de tussenstand elfde – niet te veel terug aan het wereldkampioenschap in maart van dit jaar. In het Portugese Vilamoura eindigden Berkhout en Zegers in de medalrace van toen als derde. Genoeg voor de wereldtitel dachten ze. Juichend vielen zij elkaar op het water in de armen. Het duo had echter niet gerekend op een straf voor het Britse team. De Spaanse zeilsters profiteerden daarvan en bleken zo het WK te winnen.



Grote kans op goud op Olympische Spelen Tokio

07.33 uur: zeilen (dames)

Annemiek Bekkering en Annette Duetz, medalrace 49er FX.

Feitje: Kans op goud! Bekkering en Duetz gaan als leiders van het klassement de medalrace in. Er is echter geen voorsprong, want de winnaressen van Rio 2016 staan op gelijke hoogte. Dat zijn Martine Grael en Kahena Kunze uit Brazilië. „De druk neemt toe, maar dat vinden we alleen maar fijn”, zei Bekkering er na de laatste race over.



08.30 uur: baanwielrennen (dames)

Teamsprint, kwalificatie. Om 09.50 uur wacht de volgende ronde, om 11.00 uur al de finale. Het duo dat voor Nederland aan de start verschijnt bestaat uit Shanne Braspennicx en Laurine van Riessen.

Feitje: Van Riessen (33) hoopt na de Winterspelen ook een medaille op de Zomerspelen te winnen. Als schaatsster won de Leidse al brons op de 1000 meter. Dat is inmiddels elf jaar geleden: de Olympische Spelen van Vancouver in 2010.



08.33 uur: zeilen (heren)

Bart Lambriex en Pim van Vugt, 49er, medalrace.

Feitje: Elf races hebben Lambriex en Van Vugt op de Olympische Spelen van Tokio al achter de rug. Met een aanzienlijke achterstand op de leiders Burling en Tuke (Nieuw-Zeeland) begint het duo als nummer 7 aan het slot.



11.30 uur: hockey (dames)

Nederland – Nieuw-Zeeland, kwartfinale.

Feitje: De Nederlandse hockeyvrouwen hebben bij de Olympische Spelen in Tokio alle vijf de groepswedstrijd gewonnen. Nederland versloeg Duitsland (3-1), India (5-1), Ierland (4-0), Zuid-Afrika (5-0) en Groot-Brittannië (1-0). De jacht op goud is na het zilver van Rio in 2016 – wat voelde als een verlies – nu serieus geopend.



Hoe laat beginnnen de handbasters in Tokio?

12.30 uur: handbal (dames)

Nederland – Montenegro, laatste poulewedstrijd.

Feitje: De Nederlandse handbalvrouwen zijn bij de Olympische Spelen sinds zaterdag niet langer ongeslagen. Regerend Europees kampioen Noorwegen was in Tokio met 29-27 te sterk voor de regerend wereldkampioen. Oranje gaat sowieso wel naar de kwartfinale. De ploeg won al van Japan, Zuid-Korea en Angola.



12.30 uur: synchroonzwemmen (dames)

Noortje en Bregje de Brouwer, duet vrije uitvoering.

Feitje: Noortje en Bregje zijn zussen. Wat heet, een eeneiige tweeling zelfs. Nederland levert met de Hoofddorpers (22) de eerste synchroonzwemsters sinds Beijing in 2008. Ook toen verschenen er twee zussen in het bad, Bianca en Sonja van der Velden.



13.05 uur: atletiek (heren)

Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber, halve finale 400 meter.

Feitje: Bonevacia loopt de halve finale op de 400 meter voor de derde Olympische Spelen op rij. Hij won zijn serie ‘met gemak’ en kwam rustig uitlopend over de finish. Ook Dobber plaatste zich betrekkelijk eenvoudig, als derde in zijn serie.



13.35 uur: hordelopen (dames)

Femke Bol, halve finale 400 meter horden.

Feitje: Bol bereikte deze race met de derde tijd. Het laatste gedeelte van de serie liep de Amersfoortse lang niet voluit, dus dat biedt perspectief. Buiten dat: Femke Bol rijgt de zeges al enige tijd aaneen. En dat terwijl zij nog maar 21 jaar is.



14.40 uur: atletiek (dames)

Sifan Hassan, finale 5000 meter.

Feitje: Wordt dit het klapstuk van de dag met een prachtige gouden plak voor deze veelvraat? Bijzonder: twaalf uur eerder heeft Hassan dus al de serie 1500 meter gelopen…

Zijn er 2 augustus kansen op medailles in Tokio?

Ja hoor. Wat te denken van Sifan Hassan op de 5000 meter. Zij is áltijd kanshebber. Verder zijn er twee medailleraces bij het zeilen. Vooral het duo Bekkering / Duetz maakt een grote kans op goud, want zij leiden het klassement van de 49er FX. De baanwielrensters in de Team Sprint rijden maandag voor goud, zilver en brons. En Nadine Visser verschijnt in de finale 100 meter horden.

