Agent die Capitoolbestormer doodde stapt uit anonimiteit: ‘Ik was doodsbang’

Het is alweer ruim een half jaar geleden dat een woedende menigte het Amerikaanse Capitool bestormde. Michael Byrd, de agent die een Trump-aanhanger doodschoot tijdens de bestorming, stapt nu uit de anonimiteit. „Ik was doodsbang”, zegt Byrd in het eerste interview waarin hij zijn verhaal doet.

De bestorming van het Capitool vond plaats op 6 januari. Byrd bewaakte een gang waar Congresleden en hun medewerkers zich hadden verschanst toen de woedende menigte het Congres binnenviel. Hij vreesde voor zijn eigen leven, maar ook dat van de Congresleden die hij moest beschermen. Toen de betogers de schuilplek dreigden binnen te komen, opende Byrd het vuur. De 36-jarige Ashli Babbitt stierf ter plekke.

Michael Byrd doet zijn verhaal

„Ik wilde zolang mogelijk wachten. Ik hoopte en bad dat niemand door de deuren zou klimmen”, omschrijft Byrd dat moment in het interview met de zender NBC. „Maar omdat niemand luisterde naar bevelen moest ik gepaste actie ondernemen om de Congresleden, mezelf en mijn collega’s te beschermen. Ik kon haar beweging niet goed zien en ik zag niet wat ze in haar handen had. Daarom moest ik schieten.”



EXCLUSIVE: Officer who shot Trump supporter on Jan. 6 reveals identity: “I saved countless lives." https://t.co/TZbUwpjkeb — NBC News (@NBCNews) August 27, 2021

Eerder deze week oordeelde zijn werkgever dat Byrd rechtmatig handelde. Hij wordt daarom niet vervolgd voor de dood van Babbitt. Byrd werd geadviseerd anoniem te blijven, omdat Babbitt door extreemrechtse groeperingen als martelaar wordt gezien. De agent stapt nu toch uit de anonimiteit. Hij wil zijn verhaal doen en vertellen over de vele bedreigingen aan zijn adres. „Er wordt gesproken over mij vermoorden, onthoofden, vreselijke en wrede dingen”, zei Byrd. Omdat hij zwart is komen er ook racistische beledigingen binnen. „Het is allemaal om moedeloos van te worden.”

Agenten dienen aanklacht in tegen Trump

Zeven andere agenten die die dag met de bewaking van het Amerikaanse congres belast waren, dienden woensdag een aanklacht in tegen Trump. Zij vinden dat hij schuld heeft aan de gewelddadige bestorming van het complex in Washington op 6 januari. Onlangs bleek dat al vier agenten die bij de bestorming aanwezig waren zelfmoord hebben gepleegd.