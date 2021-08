Programma Olympische Spelen zondag 8 augustus: welke Nederlanders komen in actie?

Aan al het mooie komt een einde, zo ook aan de Olympische Spelen in Tokio. Wat een beetje haperend begon, is voor Nederland uitgelopen op een medaillefeest. Een absoluut recordfeest zelfs.

Zondag komen op de slotdag in Tokio nog enkele Nederlandse atleten en baanwielrenners in actie. Je hoeft er niet eens vroeg je bed voor uit. Je kunt gewoon opblijven. Metro zet voor de laatste keer het olympische programma van de Nederlandse sporters en hun starttijden op een rij.

Programma Nederlanders slot Olympische Spelen, 8 augustus

24.00 uur: marathon (heren)

Khalid Choukoud, Abdi Nageeye en Bart van Nunen hopen de 42 kilometer en 195 meter zo succesvol mogelijk te volbrengen.

Feitje: De meeste atletiekwedstrijden werden gehouden in het Olympic Stadium in Tokio, behalve de 20 en 50 kilometer snelwandelen en de marathon. Vanwege de hitte in de hoofdstad is besloten voor deze onderdelen uit te wijken naar het noordelijker gelegen Sapporo (Odori Park). Bij de dames was het zaterdag echter ook in die stad bloedheet. De trainingsmogelijkheden in Sapporo waren beperkt. De marathonlopers mochten alleen hun rondjes lopen in het oude ijsstadion. Ard Schenk won daar in 1972 drie keer olympisch schaatsgoud.



03.00 uur: baanwielrennen (dames)

Kirsten Wild, omnium (meerkamp)

Feitje: Wild is tweevoudig wereldkampioen koppelkoers met Amy Pieters. Vrijdag ging ze echter onderuit, waardoor het duo een medaille misliep. Een omnium bestaat uit vier onderdelen. Wild begint met scratch (10 kilometer). Daarna volgen een temporace (03.45 uur), afvalkoers (04.26 uur) en een afsluitende puntenrace (05.25 uur).



Hoe laat begint Harry Lavreysen in Tokio?

03.24 uur: baanwielrennen (heren)

Harrie Lavreysen, kwartfinale keirin (en eventuele halve finale om 04.09 uur en finale om 04.51 uur).

Feitje: Lavreysen heeft al twee medailles in zijn koffer gestopt. De tweede won Lavreysen in een unieke sprintfinale tegen Jeffrey Hoogland. Die is niet alleen een collega, maar ook zijn slaapgenoot in een vakantiehuis in Tokio. Kan Lavreysen het nog één keer en perst hij er een derde gouden plak uit?



13.00 uur: sluitingsceremonie

Feitje: Sifan Hassan draagt zondag tijdens de sluitingsceremonie van de Olympisch Spelen de Nederlandse vlag het olympisch stadion van Tokio binnen. Dat maakte Pieter van den Hoogenband vandaag bekend, nog voor zij op de 10.000 meter haar tweede gouden medaille won. „Sifan is een sportvrouw met een waanzinnig inspirerend verhaal die haar favorietenrol in Tokio glansrijk waarmaakt”, zei de chef de mission.



Zijn er zondag nog kansen op medailles?

Ja, bij alle drie de sporten waarop Nederlanders uitkomen. De twee disciplines baanwielrennen en de marathon zijn tenslotte allemaal finales.

Elke dag om 20.00 uur vond je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag. Dit is de laatste aflevering.