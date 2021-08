Duizenden mensen liepen vandaag mee in de Pride Walk in Amsterdam

Duizenden mensen liepen vandaag mee in de Pride Walk, een demonstratieve optocht voor gelijke rechten voor de hele regenboogcommunity. Vanuit het Martin Luther Kingpark in Amsterdam vertrokken de deelnemers het eindpunt bij het Centraal Station.

De duizenden deelnemers liepen via de Rijnstraat, het Frederiksplein, de Reguliersbreestraat, het Rokin en de Dam. Volgens een woordvoerder ging het zeker om 5000 mensen, die zijn kleurrijk gekleed deelnamen aan de protestmars. In het park hielden ze zich volgens de woordvoerder goed aan de 1,5 meter afstand in verband met corona.

Geen botenparade vanwege coronamaatregelen

Van tevoren verwachtte de organisatie al dat er veel mensen op de Pride Walk af zouden komen. Vanwege de coronamaatregelen kon de demonstratie vorig jaar niet doorgaan. Ook dit jaar is de Pride Walk één van de weinige grotere fysieke activiteiten tijdens de Pride Week. Zo zijn er ook dit jaar geen grote plein- en straatfeesten en is er ook geen botenparade, doorgaans het meest populaire en drukbezochte onderdeel van de grote lhbti-week.



Aan de start ging een programma vooraf met muzikale optredens en sprekers, onder wie Boris Dittrich, oud-D66-Kamerlid en ambassadeur van deze Pride Amsterdam. Bij het eindpunt van de Pride Walk bij het Centraal Station waren geen festiviteiten. De organisatie vroeg de deelnemers na afloop rustig naar huis te gaan.



Zullen we dit gewoon elke maand doen? #pridewalk pic.twitter.com/nvvI4OrfP4 — Tirza de Fockert (@TirzaDeF) August 7, 2021

71 vlaggen langs route Pride Walk

Op de route tussen de Munt en de Dam, langs het Rokin, staan de vlaggen van alle 71 landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, voorzien van een rouwwimpel en een bordje waarop de bijbehorende straf te zien is. Het gaat om het project Zero Flags. Spreker Maurice van Zero Flags noemde onder meer Marokko, de Dominicaanse Republiek en Tunesië. „Deze landen zijn voor sommigen een vakantiebestemming, maar voor miljoenen mensen hun thuis. Een thuis waar ze zich niet thuis kunnen voelen, niet veilig zijn, niet zichzelf kunnen zijn.”