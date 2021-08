Programma Olympische Spelen woensdag 4 augustus: welke Nederlanders komen in actie?

Het houdt niet op voor Nederland, woensdag op de Olympische Spelen van Tokio. Is Femke Bol echt zo goed en wint zij goud op de 400 meter horden? Bereiken de handbalsters en de hockeydames van Oranje de halve finale? En hoe zet Sifan Hassan haar gouden droom voort?

Maar er is nog zoveel meer. Sharon van Rouwendaal in het open water. Twee springruiters in de finale. Tweelingzusjes als totale verrassing in een finale van het synchroonzwemmen. De eerste Nederlandse gewichtheffer sinds 1968. En ook de baanwielrenners die dinsdag de gouden medaille wonnen, gaan weer van start. Het dagelijkse Metro-overzicht en de tijden van de Nederlanders op de Olympische Spelen van Tokio.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 4 augustus

00.00 uur: open water-zwemmen (dames)

Sharon van Rouwendaal, 10 kilometer.

Feitje: Van Rouwendaal hoopt in alle vroegte – zij start Japanse tijd 6.30 uur – haar goud van Rio 2016 te verdedigen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

00.30 uur: golf (dames)

Anne van Dame, individueel ronde 1.

Feitje: De piloot van het vliegtuig waarmee Van Dam onlangs in het oranje vloog, was… haar zus.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

02.35 uur: zevenkamp (dames)

Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter, 100 meter horden. Om 03.35 uur volgt het volgende onderdeel, hoogspringen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe laat beginnen de hockeydames in hun kwartfinale in Tokio?

03.30 uur: hockey (dames)

Nederland – Groot-Brittannië, halve finale.

Feitjes: In de poulefase stuitten de Oranje-hockeyvrouwen ook al op de Britten (1-0 winst). Bij de Olympische Spelen in Rio hield Groot-Brittannië Nederland juist van goud af. Frédérique Matla kwam in de kwartfinales tegen Nieuw-Zeeland voor de twaalfde interland op rij tot scoren. Dit is een record dat ze nu deelt met de inmiddels 58 jaar oude Lisanne Lejeune. Nog één goal op woensdag te gaan dus. Matla daarover: „Leuk bonusfeitje, maar ik kom voor goud.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gouden missie op Olympische Spelen van Femke Bol?

04.30 uur: hordenlopen (dames)

Femke Bol, finale 400 meter horden.

Feitje: 21 jaar is Bol pas, maar op de Olympische Spelen van Tokio al een van de grote favorieten die over de horden flitsen. Dat zij er (toch) ook voor koos om aan de estafette 4×400 meter te doen, ziet de Amersfoortse niet als een probleem. „Ik zou dit niet doen als ik er niet fit genoeg voor zou zijn. Maar ik ben zo fit en ik weet niet of ik dat ooit nog zal zijn. Ik wil nu alles meebeleven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

08.00 uur: schoonspringen (dames)

Celine van Duijn, 10 meter-toren, kwalificatie.

Feitjes: Van Duijn werd al eens Europees kampioen op de hoge toren, in 2018 in Edinburgh (Schotland). Zij springt ook regelmatig synchroon met Inge Jansen vanaf de 3 meter-toren. Jansen werd zondag op de Olympische Spelen individueel vijfde vanaf diezelfde toren en barstte in (vreugde)tranen uit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gouden sprinters in Tokio al weer de baan op

08.30 uur: baanwielrennen (heren)

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, sprint, kwalificatie (en eventueel de laatste 64 en laatste 32).

Feitje: Historisch. Zo mochten we de Olympische prestatie van Lavreysen en Hoogland en hun teamgenoten op de ploegensprint dinsdag wel noemen. Voor het eerst sinds 1936 (!) werd er bij de heren op de baan voor Nederland goud gewonnen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

08.33 uur: zeilen (dames)

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers, 470, medalrace.

Feitje: Berkhout en Zegers gaan als nummer 9 de eindrace in. Het Britse duo Mills / McIntyre staat aan de leiding en is mijlenver uit het zicht van de Nederlandse zeilsters. Lobke Berkhout heeft op de Olympische Spelen in het verleden al twee medailles om de nek gekregen, zilver en brons.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

09.10 uur: baanwielrennen (dames)

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen, keirin, kwalificatie (en eventuele herkansingen).

Feitje: Braspennincx en Van Riessen liepen maandag op de teamsprint net een bronzen medaille mis. In de strijd om de derde plaats werd van Rusland verloren. Keirin wordt gereden achter een derny, oftewel een gangmaakmotor. De sport is in de jaren veertig van de vorige eeuw in Japan ontstaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

12.00 uur: paardensport (springen)

Maikel van de Vleuten en Marc Houtzager, finale.

Feitje: Van de Vleuten ging op Beauville met een uitstekende kwalificatie als vierde naar de finale. Houtzager bracht het er op Dante met een 22e plaats wat minder goed vanaf, maar genoeg om bij de beste 30 te einden. De op het laatste moment aan het springteam toegevoegde Willem Greve haalde de finale op Zypria S niet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daar gaat ze weer: wordt het dé Olympische Spelen van Sifan Hassan?

12.00 uur: atletiek (dames)

Sifan Hassan, halve finale 1500 meter.

Feitje: In de serie van deze afstand viel Hassan in de laatste ronde, maar won de race alsnog. De klok vele uren verder stond de finale 5000 meter op het programma. Velen zullen het hebben gezien, ‘gouden Sifan Hassan’ won op magistrale wijze. Haar geheim om na de val in de ochtend toch rustig te kunnen worden voor de finale, was opmerkelijk: „Ik heb twintig koppen koffie gedronken.”

12.05 uur: zevenkamp (dames)

Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter, kogelstoten. Om 13.30 uur komen zij ook in actie op het vierde onderdeel 200 meter.

Feitje: De laatste jaren is TeamNL op de meerkamp sterk vertegenwoordigd. Nadine Broersen werd al eens wereldkampioen indoor en Anouk Vetter veroverde in 2016 de Europese titel. Emma Oosterwegel werd op het WK in 2019 zevende.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

12.30 uur: atletiek (dames)

Lieke Klaver, halve finale 400 meter.

Feitje: Lisanne de Witte haalde de finale dinsdag niet. Klaver haalde de volgende ronde op het oog comfortabel, maar gemakkelijk had zij het naar eigen zeggen niet. „Het had geregend, dus ik verwachtte dat het een beetje was afgekoeld. Maar het leek hier wel een stoomcabine, alsof ik in een magnetron aan het opwarmen was.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verrassende tweeling in Tokio

12.30 uur: synchroonzwemmen

Noortje en Bregje de Brouwer, finale duetten.

Feitje: Iets met z’n tweeën gelijktijdig in het zwembad moeten uitvoeren en dan ook nog eeneiige tweeling zijn. Het kan amper mooier, daar op de Olympische Spelen in Tokio. De zusjes uit Leiden gingen als negende van de twaalf finalisten naar de belangrijke woensdag. „We hadden dat niet verwacht, dus ons doel is al bereikt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

12.50 uur: gewichtheffen (heren)

Enzo Kuworge, klasse boven de 109 kilogram.

Feitje: Voor het eerst sinds Mexico 1968 doet een Nederlander aan het gewichtheffen mee. Piet van der Kruk eindigde toen als 9e. Enzo Kuworge uit Nijmegen is nog maar 19 jaar en heeft nog een heel gewichthef-leven voor zich. In mei werd hij wereldkampioen junioren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

13.45 uur: handbal (dames)

Nederland – Frankrijk, kwartfinale.

Feitje: De Oranje-handbalsters sloten de poulefase achter Noorwegen als tweede af. Frankrijk was bij de Olympische Spelen van Rio ook al twee keer tegenstander van Nederland. Frankrijk won beide duels: 18-14 in de poulefase en 24-23 in de halve finale van dat toernooi. Oranje werd in Brazilië uiteindelijk vierde. Tijd om wat recht te zetten…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

23.30 uur: open water-zwemmen (heren)

Ferry Weertman, 10 kilometer.

Feitje: Dit geldt eigenlijk als eerste sport van de donderdag. In Japan is het dan 6.30 uur.

Zijn er 4 augustus kansen op medailles in Tokio?

Bij zes sporten waaraan Nederlanders meedoen wordt goud, zilver en brons uitgedeeld. Het gaat om open water-zwemmen (dames), 400 meter horden (Femke Bol!), zeilen 470 (dames), gewichtheffen (heren), finale springruiters en synchroonzwemmen (dames). En dat terwijl op de Olympische Spelen in Tokio nu al 1 medaille meer is gewonnen dan in Rio vijf jaar geleden in totaal.

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.