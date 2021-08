Snel afvallen. Werkt een crashdieet?

Iedereen die wil afvallen wil dat dat zo snel mogelijk lukt en dan het liefst met een dieet waarbij je zoveel weinig mogelijk dingen moet laten staan. Vaak zie je dat mensen vlak voor een vakantie nog een crashdieet volgen. Maar werkt dat?

Twee weken voor je vakantie kom je erachter dat de knoop van je favoriete zomerbroek niet dicht wil. Wat doe je dan? Haal je een andere broek, neem je andere kleding mee of kies je voor een crashdieet? Veel mensen en dan met name vrouwen zullen voor een crashdieet kiezen. ,,Een crash dieet is nooit de goede oplossing”, vindt voedingswetenschapper Jaap Seidell. Die mensen schetsen duidelijke lijnen. Dit mag ik wel eten. Dit mag ik niet eten. Lekker gemakkelijk want dan hoef je in ieder geval niet lang na te denken. Vaak zullen die mensen snel wat kilo’s kwijtraken.

Op gewicht blijven

En natuurlijk is het mooi dat het je gelukt is om die paar kilo’s minder nog mee te zeulen, maar na het afvallen, vallen veel mensen weer terug in hun oude eetpatroon en gedrag en voor je er erg in hebt, zitten de kilo’s er gewoon weer aan. Of erger… Je bent zwaarder dan je eerder was.

Als je kiest voor een drastisch dieet, gaat je lichaam protesteren, daalt de verbranding en grijpt het lichaam alle mogelijkheden aan om vet vast te houden, waardoor je dikker wordt.

Snel afvallen

Wil je afvallen zonder dat het er weer snel bijkomt dan zit er maar één ding op. En dat is je leefstijl aanpassen. Alleen een gezonde leefstijl kan je dan helpen. Jaap Seidell: ,,Eet zoals de bewoners van het Middellandse Zeegebied deden in de jaren vijftig. Eet veel vis, veel groente en noten. En af en toe een glas wijn mag best. Vermijd bewerkte voedingsmiddelen. Kook zelf in plaats van dat je iets thuis laat bezorgen. Eet niet teveel en eet vooral gevarieerd. De kilo’s zullen er waarschijnlijk niet meteen afvliegen, maar op de langere termijn zul je blijvend gewicht verliezen.

Bewegen

Door erbij te bewegen wordt je stofwisseling in rust versneld. Hoe meer je je spieren traint, hoe meer calorieën je lichaam verbrandt.

Wanneer je drie keer per weel minstens 45 minuten beweegt ( 30 minuten cardio en 15 minuten krachttraining) zal je gezondheid met sprongen vooruit gaan. Heb je een hekel aan sport? Zelfs een rustige wandeling heeft al invloed op je stofwisseling.