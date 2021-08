Taliban winnen terrein, landen roepen burgers op Afghanistan te verlaten

De Taliban hebben in Afghanistan voor de tweede keer in minder dan 24 uur tijd een provinciehoofdstad veroverd. Volgens lokale functionarissen hebben de moslimextremisten Sjeberghan onder de voet gelopen in de noordelijke provincie Jowzjan. Regeringstroepen zouden zich hebben teruggetrokken naar het vliegveld van de stad.

De luchthaven is één van de weinige plekken die nog in handen zijn van veiligheidstroepen. Op andere plaatsen hebben zij zich al moeten terugtrekken. Zo zouden de Taliban onder andere het kantoor van de gouverneur, het hoofdbureau van de politie en de gevangenis van de stad hebben overgenomen. Op beelden die op sociale media rondgaan zou te zien zijn hoe gevangenen met behulp van de Taliban weten te ontsnappen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The Taliban say they have captured a prison in the northern Afghan province of Jawzjan and freed all of the prisoners. Video on social media shows hundreds of inmates leaving the jail in the city of Sheberghan after the insurgents launched an attack.https://t.co/jQTi7TUXPc pic.twitter.com/NfdIRPqyDK — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 7, 2021

Taliban in opmars sinds vertrek internationale troepen

De moslimextremisten zijn bezig aan een opmars nu internationale troepen na tientallen jaren vertrekken uit Afghanistan. Ze kregen gisteren al de hoofdstad Zaranj van de zuidelijke provincie Nimruz in handen, aan de andere kant van het land.

Na de oproep van Nederland aan burgers om Afghanistan te verlaten doen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dat nu ook. De Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Kabul adviseert Amerikanen zo snel mogelijk het land te verlaten. Ook het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken roep Britten om te vertrekken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

War in Afghanistan has entered a new, deadlier & more destructive phase, warns the UN's top official in the country, appealing to Security Council to take action to avert catastrophe. https://t.co/hK93wuo4IU — United Nations (@UN) August 7, 2021

De Taliban heersten in de jaren negentig al over een groot deel van Afghanistan. Hun regime kwam ten val toen de VS binnenvielen na de terreuraanslagen op Amerikaans grondgebied van 11 september 2001. De Taliban voerden de afgelopen twintig jaar een guerrillastrijd tegen troepen van de regering in Kabul en de internationale strijdkrachten in hun land.

Weinig beweging in vredesoverleg

Maar situatie veranderde toen Donald Trump vorig jaar een akkoord met de extremisten sloot om Amerikaanse troepen uit Afghanistan te kunnen terughalen. De Taliban beloofden met de Afghaanse regering in Kabul over vrede te onderhandelen en zeiden dat ze niet meer zullen toestaan dat terreurorganisaties als al-Qaeda hun land als uitvalsbasis gebruiken. Maar in dat vredesoverleg tussen de Taliban en de Afghaanse regering zit nog maar weinig beweging.