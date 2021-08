Heemskerkse brandweer zoekt oefenruimte: ‘Wie heeft een huis over?’

Voor wie toevallig een huis, winkelpand of een ander gebouw over heeft: de vrijwillige brandweer van Heemskerk is druk op zoek naar gebouwen om realistische oefeningen in te houden.

Op Facebook doet het korps een oproep aan Heemskerkers die hun woning of bedrijfspand gaan verbouwen of slopen. De brandweer vraagt hen om hun pand voor een paar uur af te staan voor een training. „We steken dingen niet in de brand, maar we hebben wel rookmachines, zoals bij evenementen”, schrijft het korps.





In het jaar 2000 mochten wij van een eigenaar van een tuinderswoning aan de Hondsbosseweg , zijn woning gebruiken om te… Posted by Brandweer Heemskerk on Thursday, August 5, 2021

Brandweer kon lang niet oefenen

Vanwege de coronamaatregelen en de lockdowns kon de vrijwillige brandweer de afgelopen anderhalf jaar bijna niet oefenen. Nu oefenen wel weer kan, zoekt het korps naar locaties waar de pakweg vijftig vrijwilligers kunnen trainen.

Zo’n oefening gaat er heel realistisch aan toe. „Dan gaat het alarm af, alsof het echt is, en doen we een briefing op de kazerne. Onderweg naar de ‘brand’ volgt wat summiere informatie: brandmelding op de Kerkstraat, melder staat volgens de politie bekend als lastige bewoner, dat soort dingen. En dan moeten we daar aan de bak”, vertelt Martin Slager, ploegchef van de Heemskerkse brandweer aan NH Nieuws.

Wat voor een pand het precies is, maakt volgens Slager niet uit. Bijna iedere ruimte is geschikt. „Het kan van alles zijn, zoals kleine woninkjes of flatgebouwen. Wij hebben niet zoveel voorwaarden of eisen.”

Panden die gesloopt worden goede locaties

Wel snapt het korps dat niet iedereen zit te wachten op een horde brandweermannen die door het huis stampt. Daarom zijn panden die toch al gesloopt moeten worden, of huizen die een verbouwing tegemoet zien, goede locaties. „En we komen ook weer niet de boel slopen, of de voordeur inslaan”, verzekert Slager. „We maken van tevoren afspraken en de vlammen doen we met mooie digitale middelen.”

Daarbij heeft zo’n oefening bij iemand thuis of in een winkelpand ook een voordeel: de brandweer kan de eigenaar van het pand precies vertellen welke maatregelen er genomen moeten worden in het geval dat er brand uitbreekt. „Bijvoorbeeld welke deuren je goed kan afsluiten zodat de rook zich niet kan verspreiden”, vertelt Slager.