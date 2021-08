Felicitaties (en herinneringen) stromen binnen voor jarige Kees van Kooten

Een waar icoon, al dan niet een menselijk monument, van Nederland, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Jawel, Kees van Kooten, misschien wel het meest bekend van Van Kooten en De Bie, is jarig. Op sociale media weten mensen niet hoe snel ze hem moeten feliciteren. Ze delen daarbij hun favoriete herinneringen, tv-optredens en hier en daar ook hun favoriete boek van de cabaretier en schrijver.

Mocht je Kees van Kooten niet kennen, dan ben je waarschijnlijk afkomstig uit een van de meer recente generaties. Van Kooten en De Bie was namelijk een behoorlijke hit in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Een geheugenopfrissertje (of een kennismaking) met Kees van Kooten, hieronder als ‘De Vieze Man’ die een bonbon eet. Sorry als je net zit te eten, want richting het eind maakt het typetje zijn naam steeds meer waar.

Kees van Kooten jarig

Naast zijn vele typetjes (Zuster Laetitia, Koos Koets, Diana Charité en nog veel meer), kun je Van Kooten ook kennen van zijn vele boeken, bijvoorbeeld Veertig. Op sociale media noemen velen dat als hun favoriete boek van de cabaretier en schrijver. „Vandaag 2 x 40 jaar. Icoon van mijn generatie, die een onuitwisbare bijdrage leverde in beeld, geluid en woord”, schrijft een naamgenoot bijvoorbeeld.



GROTE KEES 80 Feliciteert Kees van Kooten, vandaag 2 x 40 jaar. Icoon van mijn generatie, die een onuitwisbare bijdrage leverde in beeld, geluid en woord.

Voor Mensje van Keulen schreef hiij onlangs nog 24 Haikoots.

Van harte, grote Kees. pic.twitter.com/s8DZh5e2C2 — Kees Schafrat (@KeesSchafrat) August 10, 2021



Kees van Kooten is vandaag tachtig geworden. ‘Veertig’ is nog altijd mijn favoriete boek van hem. pic.twitter.com/XE5rP4blWi — Jamal Ouariachi (@JamalOuariachi) August 10, 2021

Maar niet alleen Kees zelf heeft het goed gedaan in de Nederlandse mediawereld. Ook zijn kinderen, Kasper en Kim, zijn bekende gezichten. Zo kun je Kasper van Kooten kennen als Peter uit All Stars, of als Thomas van Loon uit De co-assistent. Dochter en actrice Kim speelde in onder meer Phileine zegt sorry en Hollands Hoop.

‘Hopen dat je helemaal losgaat’

De VPRO pakt ook een momentje om Van Kooten te feliciteren, geheel in stijl. De omroep deelt namelijk een video van een van zijn typetjes, ‘De Alleenstaande Vandaal’: „We hopen dat je helemaal losgaat op je 80ste verjaardag.”

Een paar van zijn fans reageren dat ze nog steeds de neiging hebben dat typetje na te doen, elke keer als ze in de trein zitten. Laten we maar hopen dat ze dat plan niet doorzetten.



Beste @Kooten_Kees, we hopen dat je helemaal losgaat op je 80e verjaardag, dat er alle aandacht aan je wordt besteed en dat je net zo’n fraai pak draagt vandaag als destijds. Van harte! #keesvankooten #alleenstaandevandaal pic.twitter.com/zn5wkC2tUt — vpro (@vpro) August 10, 2021



Een Haags icoon is vandaag 80 geworden. Van harte Kees van Kooten! pic.twitter.com/INw4xeOox2 — Richard de Mos 💛💚 (@RicharddeMos) August 10, 2021



