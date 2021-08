Vluchtelingen Afghanistan in Nederland leven zowel in vreugde als verdriet

Vluchtelingen uit Afghanistan die voet op Nederlandse bodem hebben kunnen zetten, zijn blij. Tegelijkertijd is er angst en verdriet. Om familie en vrienden die in hun door de Taliban overgenomen land achter moesten blijven.

De gemoederen wisselen sterk onder de Afghaanse vluchtelingen die zijn geëvacueerd uit Kabul. Dat zei voorzitter Niloufar Rahim van de Afghaans-Nederlandse stichting Keihan vandaag tegen persbureau ANP. Waar de een opgelucht is om aan het nieuwe Taliban-regime te zijn ontkomen, vreest de ander voor het lot van achtergebleven familie. „Verdriet, woede, opluchting, angst en onzekerheid. Alles gaat door elkaar”, zegt Rahim. Keihan werkt samen met onder meer Vluchtelingenwerk en het COA om vluchtelingen te helpen.

1600 mensen uit Afghanistan in Nederland

Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan twee weken geleden heeft Nederland ruim 2500 mensen geëvacueerd. Ongeveer 1600 van hen hadden Nederland als eindbestemming. De evacués worden onder meer opgevangen op terreinen van Defensie, zoals in Zoutkamp. En kwamen er vluchtelingen naar Harskamp, waar inwoners direct protesteerden en rellen schopten. Demissionair premier Mark Rutte vroeg zich in een reactie af ‘hoe je zoiets in je hoofd haalt‘.



Stichting KEIHAN organiseert een Support Group. Ben jij, of ken jij iemand die een luisterend oor kan gebruiken, met andere Afghanen je verdriet wilt delen en steun vinden bij een groep? Onder begeleiding van psychologen, therapeuten en mediatoren ben je van harte welkom. pic.twitter.com/398bnNGarJ — KEIHAN Foundation (@KEIHAN_Fdn) August 25, 2021

In basisbehoeftes als voedsel en kleding is voor de mensen uit Afghanistan al voorzien. Volgens Rahim is het nu de taak om te kijken wat hun medische of psychologische behoeften zijn. „Zoeken ze rust? Willen ze therapie? Hebben ze ondersteuning van familie nodig? Dat moeten we allemaal bekijken.” Om dit uit te zoeken wandelen hulpverleners door opvanglocaties om mensen aan te spreken en te vragen wat ze nodig hebben. Ook is er de gelegenheid voor vluchtelingen om zelf naar hulporganisaties te stappen en het gesprek aan te gaan.

Drie groepen vluchtelingen uit Afghanistan

Na bezoeken aan de vluchtelingen zegt Rahim dat ze drie groepen mensen heeft onderscheiden. Zo zijn er veel mensen die vooral blij zijn dat ze weg zijn gekomen uit Afghanistan. Anderen zijn verdrietig en maken zich veel zorgen om hun familie.

De lastigste groep om contact mee te leggen zijn mensen die alleen zijn gekomen, meent Rahim. Ze beschrijft mensen die in stil in een hoekje zitten. „Die steken een sigaret op en barsten plots in huilen uit.” Ondertussen lopen kinderen mee met hulpverleners en proberen ze Nederlandse woordjes te leren. „Mensen proberen er gewoon het beste van te maken”, aldus de voorzitter. Vandaag arriveren ook de eerste vluchtelingen uit Afghanistan in Nijmegen.



Vandaag arriveren de eerste vluchtelingen uit Afghanistan in Heumensoord. Wij willen ze graag van harte verwelkomen in Nijmegen! Onze stad staat altijd klaar voor mensen die hun land ontvluchten voor oorlog en geweld🌹❤ pic.twitter.com/hWdcXeZO8d — PvdA Nijmegen (@PvdANijmegen) August 31, 2021

Zondag speciale dag als steun

Stichting Keihan ziet ook een behoefte bij Nederlanders, zowel met als zonder Afghaanse achtergrond, om de gebeurtenissen in Afghanistan te verwerken. Zondag houdt Keihan een steunbijeenkomst waar mensen hun verhalen en zorgen kunnen delen. Hier komen onder meer mensen op af die tijdens het eerste Taliban-regime van 1996 tot 2001 zijn gevlucht en nu weer oude gebeurtenissen herbeleven. Ook zijn er Nederlanders aanwezig die bijvoorbeeld hebben gewerkt in Afghanistan en daar nog contacten hebben. „Ik kan me voorstellen dat de situatie een grote impact heeft op al deze mensen”, stelt voorzitter Rahim.