Zo verliep de openingsceremonie van de Olympische Spelen

Geen overvloed aan dansers, lichteffecten en afgeladen tribunes dit jaar tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Doordat corona roet in het eten heeft gegooid, mag er geen publiek aanwezig zijn in het stadion in Tokio. Desondanks zit de sfeer er goed in en genieten we van de internationale sportbrigade. De sporters die meelopen in de vlaggenparade worden aangemoedigd door een klein Japans entertainmentteam.

Wanneer de Nederlandse atleten binnenlopen, zien we de sprinter Churandy Martina, die op 37-jarige leeftijd aan zijn vijfde Spelen begint. Naast hem de debuterende skateboardster Keet Oldenbeuving (16). De twee atleten dragen de Nederlandse vlag met trots. Ook de veertig sporters en begeleiders van TeamNL – gehuld in oranje met witte pakjes – volgen de stoet met een grote grijns op het gezicht. Het is verplicht om een mondkapje te dragen, maar ondanks de restricties, zien we veel vreugde bij de Nederlanders.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Coronavirus binnen Team NL

Voorzichtig doen en de veiligheidsrestricties volgen, blijft belangrijk. Zeker nu de Delta-variant van het coronavirus op de loer ligt. Vijf van de Nederlandse atleten zijn inmiddels positief getest op het virus. Turnster Naomi Visser en polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar kregen in Nederland een positieve uitslag op hun PCR-test en werden nog voor vertrek uit de Spelen verwijderd. Daarna volgden de Nederlandse olympiërs Candy Jacob (skateboarden) en taekwondoka Reshmie Oogink. Doordat zij positief werden getest, moesten zij naar het quarantaine-hotel buiten het olympisch dorp om daar tien dagen in isolatie te gaan. Een bizarre wending voor hen.

Zo zegt Candy Jacobs in een videoboodschap op Instagram: „Al mijn vrienden zitten in het olympisch dorp. Ze zijn zo dichtbij, maar ik kan ze niet zien.”

Vandaag kwam er weer een besmetting bij. Roeier Finn Florijn is ook besmet geraakt met het virus. Florijn (21) was eerder op de dag in actie gekomen in de heats van de skiff en plaatste zich voor de herkansing. Die kan de zoon van tweevoudig gouden Olympisch roeier Roland Florijn nu vergeten. Hij is in quarantaine gegaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook buiten het stadion in Tokio zijn de strenge maatregelen tegen het virus zichtbaar. De Japanse bevolking zou maar al te graag willen kijken naar de Olympische wedstrijden, maar helaas is dat niet mogelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Japanse inwoners hadden graag de openingsceremonie live meegemaakt, maar aan de perimeter rond het Olympisch stadion moeten ze noodgedwongen achter het hek blijven.#Tokyo2020 pic.twitter.com/a7vLLmYtsi — Klaas Dewyngaert (@KlaasDewyngaert) July 23, 2021

Twee gevluchte broers uit Syrië tijdens openingsceremonie

Een van de mooiste highlights van de openingsceremonie is wanneer twee broers, gevlucht uit Syrië, elkaar treffen in het stadion. De ene broer, Mohamad Maso, doet mee als triatleet voor Syrië. Daarmee maakt hij gebruik van het enige atletiek-startbewijs van Syrië. Als getalenteerde triatleet is het zijn levensdroom om de Spelen te bereiken, maar door de voortdurende oorlog in Syrië, bleek trainen onmogelijk. Nu hij een gastgezin in Nederland heeft gevonden en hij daar zijn training kon doorzetten, is zijn droom werkelijkheid geworden. Zijn broer Alaa zwemt de 50 meter vrij voor het vluchtelingenteam.

Syrië heeft nog twee andere deelnemers, waaronder de jongste Olympiër in Tokio van allemaal. Tafeltennister Hend Zaza is 12 (!) jaar. Zij droeg de Syrische vlag bij de openingsceremonie, samen met Ahmad Hamcho (paardensport, springen).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twee broers, gevlucht uit Syrië, treffen elkaar tijdens de openingsceremonie. De een, Mohamad, doet namens Syrië mee aan de triatlon. De ander, Alaa, zwemt de 50 meter vrij voor het vluchtelingenteam. Dromen worden werkelijkheid. pic.twitter.com/vM0W8CiuGy — Thomas Sijtsma (@ThomasSijtsma) July 23, 2021

Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld. En elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.