Nederland op Duitse hoogrisicolijst, wat betekent dat concreet?

Duitsland zet Nederland op de hoogrisicolijst, vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen. Dat betekent dat een strenger beleid gaat gelden voor reizigers vanuit Nederland. Wat houdt dat ‘beleid’ precies in?

Reis je vanaf aanstaande dinsdag richting onze Oosterburen, dan moet je met een aantal zaken rekening houden. Ben je niet gevaccineerd, dan moet je in Duitsland na een verblijf in een hoogrisicogebied (Nederland vanaf dinsdag dus) in quarantaine. Reizigers moeten na aankomst direct naar hun verblijfplaats. Daar moeten ze tien dagen in quarantaine als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben. Heb je een negatieve coronatest, dan mag je na vijf dagen ‘uit quarantaine’. De plicht geldt vanaf een leeftijd van zes jaar.

Nederland op hoogrisicolijst van Duitsland

Ook moeten reizigers straks voor ze de grens oversteken al beschikken over een negatieve testuitslag, vaccinatie-, of herstelbewijs. Ze moeten dergelijke gegevens ook via een online formulier doorgeven aan de Duitse autoriteiten. Een volledige vaccinatie betekent dat de laatste prik minimaal twee weken geleden is.

Sommige groepen zijn uitgezonderd van die aanmeldplicht. Het gaat onder meer om mensen die zonder te stoppen door een risicogebied zijn gereden en reizigers die op doorreis zijn naar een bestemming buiten Duitsland.

Duitse media schreven gisteren al dat Nederland ‘Hochinzidenzgebiet’ wordt. Duitsland zag Nederland al als risicogebied. Er gold daarom al een quarantaineplicht voor mensen die niet konden aantonen dat ze waren gevaccineerd, negatief getest of recent hersteld van Covid-19.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bisher galten Spanien und die Niederlande als Risikogebiete. Nun werden beide Länder zu Corona-Hochinzidenzgebieten erklärt. Damit ändern sich die Regeln für Reiserückkehrer. https://t.co/OdMoQVa5Ti pic.twitter.com/wSJI5rWMtF — DER SPIEGEL (@derspiegel) July 23, 2021

Donkerrood op de coronakaart

Zolang Nederland de status had van risicoland, moesten reizigers uiterlijk 48 uur na aankomst in Duitsland beschikken over documentatie als het test- of vaccinatiebewijs. Tot mensen die informatie konden overleggen, moesten ze zich wel houden aan de regels voor quarantaine. Die regel wordt aangescherpt.

Grote delen van Nederland gingen deze week van rood naar donkerrood op de coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Het gaat om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Groningen stond eerder al op het hoogste niveau en blijft daar staan.