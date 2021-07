Programma Olympische Spelen zaterdag 24 juli: welke Nederlanders en hoe laat?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is achter de rug, we (ze) kunnen in Tokio echt gaan beginnen! Het wordt me een dagje, daar in Japan. Wat te denken van Tom Dumoulin en Bauke Mollema op de fiets? De start van het afscheid van Kiki Bertens? En de Oranje Leeuwinnen tegen Brazilië?

Voor wie gek is op de Olympische Spelen en vooral wielrennen, kan de komende nacht en ochtend úren voor de televisie hangen. En dan is er ook nog een hockeykraker der lage landen: Nederland tegen België. Daarvoor moet je wel even de wekker zetten. Bij het wielrennen zou je in de ochtend kunnen ‘aanschuiven’. De heren trappen maar liefst 234 kilometer in heuvelachtig gebied weg.

Nederlanders morgen tijdens de Olympische Spelen

01.50 uur: roeien (heren)

Finn Florijn, skiff. Herkansing serie 3, nummers 1 en 2 naar de kwartfinale.

Feitje: geannuleerd. Florijn zit in quarantaine na een positieve coronatest.

02.50 uur: roeien (heren)

Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang, twee zonder stuurman, serie 1.

03.20 uur: badminton

Selena Piek en Robin Tabeling, groepsfase mixed dubbel tgen de Chinese wereldkampioenen Si Wei Zheng en Ya Qiong Huang.

3.25 uur: turnen (heren)

Epke Zonderland en Bart Deurloo. De kwalificatie voor de finale van de landenwedstrijd, de meerkampfinale en de toestelfinales.

Feitje: Epke Zonderland wist pas in juni dat hij definitief mocht aantreden voor zijn vierde Olympische Spelen. Hij won al goud aan de rekstok tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen.



03.30 uur: roeien (dames)

Ilse Paulis en Marieke Keijser, lichte dubbeltwee, serie 2.

04.00 uur: judo (heren)

Tornike Tsjakadoea, klasse tot 60 kg. Tegenstander: Amartoevsjin Dasjdavaa uit Mongolië. De judoka’s strijden op zaterdag door tot en met de finale.

04.00 uur: tennis (heren dubbel)

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer, heren dubbel. Zij zijn in de eerste ronde gekoppeld aan de Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen.

Hoe laat moet Tom Dumoulin op de Olympische Spelen?

04.00 uur: wielrennen (heren)

Wegwedstrijd met namens Nederland: Dylan van Baarle, Tom Dumoulin, Yoeri Havik, Wilco Kelderman en Bauke Mollema.

Feitje: De renners krijgen onderweg naar de finish op de Fuji International Speedway liefst 4800 hoogtemeters te verteren in vijf beklimmingen. Eén daarvan is de Fuji Sanroku op de flanken van de vulkaan. Dit is ‘m:



04.05 uur: handboogschieten

Steve Wijler en Gabriela Schloesser, mixed team achtste finale tegen Italië. Vanaf 7.15 uur worden ook de kwartfinales, halve finales en finale geschoten.

04.20 uur: roeien (dames)

Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Veronique Meester en Ymkje Clevering. Vier zonder stuurvrouwe, serie 1.

04.40 uur: roeien (heren)

Boudewijn Roëll, Jan van der Bij, Nelson Ritsema, Sander de Graaf. Vier zonder stuurman, serie 1.

Hockey Oranje: kraker tegen zuiderburen in Tokio

04.45 uur: hockey (heren)

Nederland – België.

Feitje: De Nederlandse hockeyers hebben hun laatste oefenwedstrijd in aanloop naar de Olympische Spelen woensdag niet kunnen spelen. Australië zou de tegenstander zijn. De bus die de Oranje-selectie van het atletendorp in Tokio naar het hockeystadion zou brengen, kwam niet opdagen.



05.00 uur: beachvolleybal (dames)

Raïsa Schoon / Katja Stam – Pavan / Melissa (Canada).

05.10 uur: roeien (heren)

Björn van den Ende, Bram Schwarz, Eline Berger (stuurvrouw), Jasper Tissen, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Robert Lücken, Ruben Knab en Simon van Dorp. Holland Acht, serie 2.



8.25 uur: 3×3 basketbal (heren)

Nederland – Servië. De Nederlandse equipe: Arvin Slagter, Dimeo van der Horst, Jessey Voorn en Ross Bekkering.

11.00 uur: tennis (dames enkelspel)

Kiki Bertens in het enkelspel tegen Marketa Vondrousová uit Tsjechië (finaliste Roland Garros 2019).

Feitje: Na een mooie carrière zijn de Olympische Spelen in Tokio haar allerlaatste toernooi. Zij speelt met Demi Schuurs ook het dames dubbel-toernooi.



11.36 uur: hippische sport (dressuur)

Grand Prix teams en individueel met voor Nederland: Edward Gal (Total US), Hans Peter Minderhoud (Dream Boy) en Marlies van Baalen (Go Legend).

11.40 uur: badminton (dames dubbel)

Selena Piek en Cheryl Seinen spelen hun eerste duel in de groepsfase tegen Mayu Matsumoto en Wakana Nagahara uit Japan.

12.07 uur: zwemmen (mannen)

Arjan Knipping, 400 meter wisselslag, serie 2.

Hoe laat voetballen de Oranje Leeuwinnen?

13.00 uur: voetbal (dames)

Nederland – Brazilië.

Feitje: De Oranje Leeuwinnen treffen met Brazilië een tegenstander van formaat. Da’s heel andere koek dan het bijzonder matige Zambia. Ster van Brazilië is de 35-jarige Marta Vieira da Silva. Zij is de 100 interlands al lang en breed ontstegen en werd in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2018 verkozen tot Wereldvoetbalster van het jaar.



13.45 uur: hockey (dames)

Nederland – India.



Vanaf 13.25 uur: zwemmen (mannen)

100 meter schoolslag mannen met om 13.35 uur Caspar Corbeau (serie 5) en om 13.37 uur Arno Kamminga (serie 6).

14.00 uur: beachvolleybal (heren)

Robert Meeuwsen / Alexander Brouwer – Lucena / Dalhausser (Verenigde Staten).

14.15 uur: zwemmen (dames)

4 x 100m vrije slag estafette. Nederland start in serie 2 tegen Russische ploeg, Japan, Australië, Canada, China, Duitsland en Tsjechië. Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Maaike de Waard, Tes Schouten, Kim Busch en Marrit Steenbergen zijn de zwemsters waaruit de bondscoach kan kiezen.

15.00 uur: 3×3 basketbal (heren)

Nederland – Russische ploeg. De Nederlandse equipe: Arvin Slagter, Dimeo van der Horst, Jessey Voorn en Ross Bekkering.

Kansen op medailles op de Olympische Spelen vandaag?

Zijn er al medailles te verdelen en maken ‘we’ dus kan op goud, zilver of brons? Jazeker. Bij het wielrennen wordt het eremetaal na de wedstrijd meteen omgehangen. De handboogschutters beginnen in de achtste finales van de mixed teams, maar spelen vandaag al door tot en met de finale. Dat geldt ook voor de judoka’s tot 60 kilogram.

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.