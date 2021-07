De grootste frustraties van Nederlanders bij het slapen in de zomer

Zweterige, korte nachten… Die zorgen voor grote frustraties onder Nederlanders bij het slapen in de zomer.

We slapen korter, hebben minder seks en veel jongvolwassenen liggen apart van de partner.

Heb je net je draai gevonden en is het genoeg afgekoeld om in een diepe slaap te vallen, zoemt er een mug langs je oor. Hop, het grote licht aan en op jacht! Dat kan maar één ding betekenen: het is weer zomer en je kunt moeilijk in slaap komen.

Slapen als het warm is

Uit onderzoek van Swiss Sense, een bedrijf in slaapproducten, blijkt dat we in bed massaal last hebben van hoge temperaturen (54 procent). En naarmate de temperatuur stijgt, daalt de gezelligheid in de slaapkamer. We worstelen om in slaap te vallen (39 procent), slaan de liefdesdaad regelmatig over (41 procent) en veel 18 tot 34-jarigen tukken zelfs apart van hun partner (25 procent).

Aan het onderzoek deden 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee.

Muggen, hitte en lawaai in de zomer

Als de temperatuur oploopt, kan dat een hoop uitdagingen in de slaapkamer geven. Ruim de helft van de Nederlanders vindt hitte in de slaapkamer de grootste zomerfrustratie. Op een goede tweede plek voor de ongewilde nachtbrakers komen de muggen. Een derde van de Nederlanders kan de slaap dan niet vatten. Hierbij valt op dat meer dan de helft van de 50-plussers (57 procent) geen last heeft van de prikinsecten. Andere leeftijdsgroepen kunnen er juist voor geen meter van slapen. Ook lawaai van buiten is een zomerse irritatie. Dat geldt vooral voor de schone slapers – of wakker liggers – die in een stad wonen (39 procent). Een laag percentage is dat een op de vijf (22 procent) mensen zegt moeite met slapen te hebben omdat het pas laat donker is en vroeg licht.

Slapen en zomerse ‘gezelligheid’

Naarmate de temperatuur stijgt, lijkt de gezelligheid in de slaapkamer te dalen. Niet alleen ‘pitten’ we, vergeleken met de winter, ‘s zomers korter (49 procent) en hebben we meer moeite om in slaap te vallen (39 procent), ook zoeken we elkaar in de slaapkamer minder snel op. Vier op de tien mensen (41 procent) geeft aan minder tot geen seks te hebben als het warm is.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders ‘s zomers op verschillende manieren het hoofd proberen koel te houden in de slaapkamer. Dit is wat wat we bij warmte het meeste doen:

• ’s Nachts met het raam open slapen, al dan niet met een hor in het kozijn.

• Overdag de slaapkamer verduisteren door de gordijnen gesloten te houden.

• Zonder deken of zonder dekbed slapen en alleen onder een laken.

• Naakt slapen of met minder kleding dan gebruikelijk.

• Een lauwwarme of koude douche nemen.

• Een airco in de slaapkamer (laten) installeren.

