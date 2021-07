Johan Derksen haalt bij De Oranjezomer uit naar Dionne Stax: ‘Trutje’

Bijna niemand lijkt het goed genoeg te kunnen doen voor de mannen van Veronica Inside, die vanwege de sportzomer De Oranjezomer presenteren. Deze keer richten ze hun pijlen op presentatrice Dionne Stax. Aanleiding is haar overstap naar Omroep MAX. „Dionne Stax naar Omroep MAX”, begint Wilfred Genee. „Wat vind je daarvan?”, tegen Johan Derksen. En dan weet je dat er weinig goeds kan komen.

„Ik vond het altijd al een beetje een oud wijf”, aldus de besnorde presentator. Genee probeert er nog iets positiefs van te maken: „Je denkt dat ze daar beter op haar plek zit?”. Maar Derksen gaat er niet in mee. Volgens hem is Stax „zo’n trutje”.

Johan Derksen: ‘Dionne Stax is een trutje’

Derksen noemt dat Stax een tijd met Toine van Peperstraten een radioprogramma presenteerde, ’s middags, wat dan op stond als hij in de auto naar de studio zat. „Ik kon er niet naar luisteren. Die Toine die dan geweldig interessant zit te doen over niks, en zij die niks toevoegt.” Hélène Hendriks valt hem in de rede: „Dat doen wij ook.” Maar volgens Derksen mogen zij dat, omdat zij zichzelf en elkaar niet serieus nemen.

Volgens Derksen is het „voor een jonge presentatrice geen erebaan als MAX je wil hebben. Dan moet ze dadelijk met mensen in een caravan naar Kroatië om daar te jeu-de-boulen.”

VI-mannen: ‘Nog nooit zo’n vreselijk programma gezien als Ik hou van Holland’

Maar niet alleen Dionne Stax krijgt een nare opmerking naar haar hoofd gesmeten. Ook Linda de Mol moet het ontgelden. „Dat Ik hou van Holland, ik heb nog nooit zo’n vreselijk programma gezien, maar dat scoort”, zegt Derksen, als het over de ‘geflopte’ vrouwenzender van De Mol gaat. „Het is gewoon een vorm van overschatting, dat die mevrouw het overal goed doet.” Hij sluit zich daarmee aan bij de mening van René van der Gijp, die zich afvraagt waar Linda de Mol überhaupt is gebleven.

„Wij zitten in een wereld waar de kwaliteit niet relevant is, als de kijkcijfers maar goed zijn.” En dan oppert Derksen een idee dat de mannen hopelijk nooit gaan uitvoeren: „Wij kunnen hier allemaal onze lul op tafel leggen. Zijn de kijkcijfers goed, dan zijn ze allemaal tevreden.”

