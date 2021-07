Goud (1)! Scheve ogen in Tokio, maar roeien levert eerste gouden plak op

Eindelijk! Daar was het eerste goud voor Nederland op de Olympische Spelen van Tokio. De dubbel vier (mannen) van het roeien begon slecht. Werd met scheve ogen wegens Nederlandse coronabesmettingen door concurrenten aangekeken. Maar… ondanks alles hing de gouden medaille om de nek van de Oranjeploeg.

De ontlading was groot bij de mannen dubbelvier na het behaalde goud op de Olympische Spelen van Tokio. Abe Wiersma, Tone Wieten, Dirk Uittenbogaard en Koen Metsemakers sloegen met hun handen en riemen op het water en schreeuwden het afgelopen nacht uit van geluk na de gewonnen finale op de Sea Forest Waterway.

Roeien met scheve ogen tegenstanders in Tokio

„Het voelt onwerkelijk nog”, zei Wieten. „Maar als je na alle ophef rond de coronabesmettingen in onze ploeg het resultaat weet te bereiken waarvoor je hier gekomen bent, dan maakt dat wel wat los.”

De roeiers moesten in aanloop naar de finale een hele dikke huid hebben. „De andere ploegen wisten dat wij besmettingen hadden en keken ons met scheve ogen aan. Er werd zelfs geschreeuwd naar ons. Zelfs een flesje water vragen mocht niet meer”, haalde Wieten aan. Bij TeamNL zelf was het quarantainehotel gisteren het gesprek van de dag.

Metgezel Metsemakers kon de scheve ogen van de concurrentie nog snappen ook. „Iedereen komt hier om een topprestatie te leveren en zoekt bescherming, maar schreeuwen gaat vrij ver. We hebben onze schouders opgehaald en gezegd tegen elkaar: we laten niet toe dat dit invloed heeft op onze prestatie. We stonden gefocust aan de start. We hoefden ook niet extra gebrand te zijn op een goede race, want we zijn van onszelf al heel kritisch. Ze noemen ons al ‘ploegje nooit genoeg’.”

Paniek, maar: snelste tijd ooit op de Olympische Spelen

Toch ging het nog bijna mis. Uittenbogaard bleef in het begin van de race met zijn linkerriem hangen en miste een slag. Het viertal moest de leiding meteen afstaan en viel terug naar de vierde plaats. Nederland knokte zich echter terug en nam na 1500 meter de leiding weer over van Groot-Brittannië. Met 5.32,03 zetten de vier zelfs de snelste tijd ooit neer.

„Er was wel even paniek. Shit, shit, shit hoorde ik mezelf roepen. Zo’n fout kost je een dikke seconde. Het gebeurde op een stuk waar de wind anders aanzette. Ik vond gelukkig de ontspanning snel terug en we herpakten ons goed. Het was dus geen vlekkeloze race, maar dat was-ie bij andere ploegen ook niet.”



Dubbelvier vlaggenschip van het roeien

De dubbelvier, het ‘vlaggenschip’ van de Nederlandse roeiploeg, roeide uiteindelijk nog soeverein naar de olympische titel. „We vullen elkaar goed aan, het vertrouwen in ieders kwaliteiten is groot en we hebben zelfoplossend vermogen”, zei Wieten. „We zijn er de afgelopen jaren vol voor gegaan. Echt, we hebben een race laten zien waar we heel trots op kunnen terugkijken. Door al die toestanden en tegenwerking zijn we nog hechter geworden. Dit is een bijzondere gouden plak voor een bijzonder team.”

De roeiers krijgen weinig tijd om in Japan nog te genieten van hun medaille. De mannen van de dubbelvier vliegen morgen al terug naar Nederland. „En dan eerst even afstand nemen van de sport en lekker chillen. Daarna zien we wel weer hoe we verder gaan”, besloot Wiersma.



Dubbelvier was al wereldkampioen

Twee jaar voor de Olympische Spelen veroverden de Nederlandse roeiers van de dubbelvier in het Oostenrijkse Linz al de wereldtitel. Dat deden Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers toen met overmacht. Polen (zilver) en Italië (brons) kwamen er tegen de regerend Europees kampioen niet aan te pas. Op het moment dat het goud werd gewonnen, waren de roeiers nog in de veronderstelling dat zij een jaar later naar de Olympische Spelen in Tokio zouden gaan. Corona zorgde ervoor dat de voorbereiding een jaar langer duurde. Met gouden gevolgen van dien.

Medailleregen bij het roeien

Waar ‘we’ ons in Nederland afvroegen of het nog wat zou worden daar op de Olympische Spelen in Tokio, zorgde het roeien voor een medailleregen. De afgelopen nacht werden op het water vier medailles binnen een paar uur gewonnen. Kort voor het goud van de dubbelvier hadden Roos de Jong en Lisa Scheenaard (dubbeltwee) al het eerste brons gepakt. Zilver was er op de roeibaan voor Melvin Twellaar en Stef Broenink (dubbeltwee) en de vrouwen vier-zonder. Laatstgenoemde ploeg bestaat uit Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester.