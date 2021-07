De Vooravond niet langer ‘De Vooravond’, maar ‘Khalid & Sophie’

Wanneer De Vooravond weer begint, heet het niet meer De Vooravond, maar Khalid & Sophie. Dat bevestigt een woordvoerder van BNNVARA na berichtgeving van Mediacourant. Maar hoe het programma er precies uit zal zien, is nog niet bekend.

Eerder werd al bekend dat Sophie Hilbrand en Khalid Kasem het programma op NPO 1 vanaf augustus afwisselend gaan presenteren. Ze vervangen Renze Klamer en Fidan Ekiz, die in juni per direct van de buis werden gehaald met De Vooravond.

Hilbrand zal je misschien al vaker op tv hebben gezien, zij presenteerde namelijk Op1. Daar vormde ze sinds vorig jaar een vast duo met Hugo Logtenberg. „Na anderhalf jaar Op1 smaakt de talkshowtafel naar meer”, zei ze toen in een reactie. „Ik ga Hugo wel erg missen, maar ben er trots op dat ik voor m’n cluppie BNNVARA op die mooie plek, samen met een nieuw team, dit programma kan gaan maken. En ik ben ook wel benieuwd naar de nieuwe man in m’n leven.”

Kasem is echter niet zo’n bekend tv-gezicht. Hij is namelijk advocaat, en woordvoerder van de familie van voetballer Abdelhak Nouri. Wel deed hij mee aan het programma De Slimste Mens, waarin hij tweede werd.

„Verwondering, interesse en enthousiasme. Dat is wat ik meeneem en wat zal moeten leiden tot mooie, inspirerende gesprekken”, zei Kasem eerder in een verklaring. „Deze uitdaging lijkt in niets op wat ik tot nu toe gedaan heb, maar ik ben enorm gemotiveerd om met Sophie en het hele team een talkshow te maken waar mensen met veel plezier naar willen kijken.”

Klamer en Ekiz vervangen

Na de beslissing om te stoppen met De Vooravond kwam Klamer naar buiten met een reactie. Volgens BNNVARA miste de urgentie van De Vooravond, maar Klamer dacht juist dat er meer entertainment nodig was.

„Ik heb dit nog geen 24 uur geleden gehoord, en sta nog perplex”, schreef hij destijds. „Geschrapt vanwege te weinig urgentie, terwijl vanuit het management voorafgaand aan seizoen 2 de opdracht was: meer entertainment. Wie het snapt mag het zeggen. Ik ga eens goed nadenken wat ik nu wil doen.”