Epke Zonderland roert Humberto-kijkers tot tranen met emotionele terugblik op turncarrière

Turner Epke Zonderland beëindigt na zijn deelname aan de Olympische Spelen in Tokio zijn topsportcarrière. Aan tafel bij Humberto kijkt hij trots terug en raakt hij ontroerd door de woorden van aanwezigen. Ook kijkers zijn tot tranen geroerd.

Vorige week turnde Epke Zonderland, ook wel The Flying Dutchman genoemd, zijn laatste Olympische oefening. Zijn fysieke toestand was niet zoals het had moeten zijn en na de wedstrijd besloot de turner dat het goed was. Het lukte hem niet om een finaleplaats te behalen. Maar zelf noemt hij zijn prestatie „een overwinning”.



Wat een bijzonder interview dit van Epke Zonderland bij Humberto. @HumbertoTan is op z’n best bij dit soort gevoelige sportinterviews: kalm, beheerst en kundig. Complimenten, ook voor Epke. #Humberto #RTL4 — Jim LoR (@OpReinink) July 26, 2021

Familie Epke Zonderland spreken lof uit bij Humberto

Aan tafel zitten vader Huite Zonderland en vrouw Linda van Steen. Moeder Zonderland zit in het publiek en blijft graag op de achtergrond. Linda vertelt dat Epke de afgelopen tijd heel ziek was en dat ze zich zorgen maakte. „Of hij nog wel gelukkig werd van zijn sport. Hij keek triest uit zijn ogen”, vertelt ze.

Dan volgt vader Huite, die zijn trots en lof over zijn zoon uitspreekt. En over de discipline en ambitie van de turner. „Je hebt tegenslagen nodig om beter te worden”, en dat heeft zijn zoon bewezen, vertelt vader Zonderland. Hij blikt terug op de Olympische overwinning in Londen in 2012. En de overwinningen die daarna nog volgden.



Einde aan topsportcarrière van de turner

Wie gisteravond de uitzending van Humberto keek, zag de trots bij de familie van Zonderland. Oud-wielrenster Leontien van Moorsel praat ook mee tijdens de uitzending. Ze vertelt over het memorabele moment in Londen en de liefde die ze zag bij de ouders van Zonderland. Toen ze destijds moeder Sophie feliciteerde en vroeg of ze trots was op haar zoon, vertelde de moeder: „Ja, maar ik ben ook trots op mijn andere kinderen”. „Dat vond ik zo mooi”, vertelt Van Moorsel.

De turner raakt daarna ontroerd als hij uitspreekt dat zoveel mensen zich de afgelopen jaren over hem bekommerden. Hij is zichtbaar geëmotioneerd en menig kijker ook. Actief turnen stopt. „Maar hoe nu verder?”, vraagt presentator Humberto Tan. „Tijd voor het gezin. Maar ook mijn geneeskundige carrière oppakken. Maar het is nog niet uitgestippeld, bewust niet”, zegt Zonderland.

Columnist Peter Heerschop doet vervolgens een ode aan de spetterende topsportcarrière van de turner. „Vier keer de Spelen, één keer olympisch goud. Drievoudig wereldkampioen, drievoudig Europees kampioen, zeventienvoudig Nederlands kampioen”, somt Heerschop op. „Vallen en weer opstaan als kunst. Zweven, vliegen, hoger, maar dan staan. En hij staat.”



Epke zonderland z’n emoties raken me. Groot sportman. Hulde #Humberto — Lennart Prins (@prins_lennart) July 26, 2021



Peter Heerschop eert in een speciale ‘Lieve Epke’ topsporter Epke Zonderland, tot ontroering aan tafel.❤️#Humberto pic.twitter.com/rDG3rPXSMT — Humberto (@HumbertoRTL) July 26, 2021

Eerbetoon NOS Olympische Spelen

Ook bij NOS Olympische Spelen wordt de glansrijke carrière van Zonderland belicht, collega’s en bekenden spreken hun lof uit. Epke’s vrouw Linda zit wederom aan tafel en ook hier spat de liefde en trotsheid van het scherm

Blaudzun doet tot slot een muzikale ode aan de turner met het nummer Heroes van David Bowie. Een reeks aan turnbeelden volgt waar een zichtbaar geëmotioneerde Zonderland trots op terugkijkt.



