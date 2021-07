Programma Olympische Spelen vrijdag 30 juli: welke Nederlanders komen in actie?

Dertien medailles hebben de Olympische Spelen in Tokio Nederland inmiddels opgeleverd. Gaan we richting het record van 25 (Sydney 2000)? Verschillende Nederlandse sporters kunnen vrijdag een stap in de goede richting geven.

Wat te denken van de heren in de Holland Acht bij het roeien. IJzersterk, deze ploeg. En judoka Henk Grol: flikt hij het – eindelijk – met zijn laatste kunstje? Twee bronzen medailles veroverde hij ooit al, maar goud nog nooit. Nemen de Oranje Leeuwinnen in de kwartfinale een reuzenstap tegen wereldkampioen Verenigde Staten? En: atletiektrots Sifan Hassan begint haar jacht naar olympisch goud.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 30 juli

02.00 uur: beachvolleybal (dames)

Sanne Keizer / Madelein Meppelink – Alix Klineman / April Ross (Verenigde Staten), groepswedstrijd.

Feitje: Madelein Meppelink doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Sinds 2017 vormt ze een koppel met Keizer, die er een paar jaar tussenuit was geweest. Samen werden ze in 2018 Europees kampioen. Op de Spelen kwamen beiden, met andere partners, nooit verder dan de achtste finales. Die bereiken wordt nu, na twee verliespartijen, lastig.

02.05 uur: roeien (dames)

Sophie Souwer, B-finale skiff.

03.25 uur: roeien (heren)

Holland Acht, finale. De tegenstanders zijn Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Groot-Brittannië en Australië.

Feitje: De Holland Acht bestaat uit Björn van den Ende, Bram Schwarz, Jasper Tissen, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Robert Lücken, Ruben Knab en Simon van Dorp. Het laatste goud werd gewonnen op de Olympische Spelen van Atlanta in 1996.



03.35 uur: zwemmen (heren)

Nyls Korstanje, halve finale 100 meter vlinderslag.

03.59 uur: zwemmen (dames)

Femke Heemskerk, finale 100 meter vrije slag.

04.35 uur: zwemmen (dames)

Sharon van Rouwendaal, halve finale 200 meter rugslag.

Vanaf 04.36 uur: judo (heren)

Henk Grol in de klasse boven 100 kilogram. De judoka’s vechten vrijdag door tot en met de finale.



Vanaf 04.42 uur: judo (dames)

Tessie Savelkouls – Han Mi Jin (Zuid-Korea) in de klasse boven 78 kilogram. De judo-dames strijden vrijdag in Tokio door tot en met de finale.

Eerste atleten op de Olympische Spelen in actie

04.57 uur: hordenlopen (heren)

Nick Smidt, serie 5.

Feitje: Nederland doet met een opvallend omvangrijke atletiekploeg mee aan de Olympische Spelen. De Atletiekunie heeft voor Tokio een equipe van 45 atleten gepresenteerd: 25 vrouwen en 20 mannen. Het is daarmee de grootste ploeg sinds de Spelen van 1928 in Amsterdam.

Vanaf 05.05 uur: zeilen (heren)

Bart Lambriex en Pim van Vugt, 49er, race 7, 8 en 9.

Feitje: De olympische debutanten eindigden woensdag in de derde race als derde en zevende in de vierde race. Na de tweede plek in de tweede race staan ze in de tussenstand vierde.

Vanaf 05.05 uur: zeilen (dames)

Marit Bouwmeester, Laser Radial, race 9 en 10.

Feitje: Bouwmeester staat na zes races in de Laser Radial op de Olympische Spelen op de derde plaats. De regerend olympisch kampioene sloot de derde dag op het water bij Enoshima af met een negende plaats in de zesde race, na eerder een derde plaats in de vijfde race.

Vanaf 05.15 uur: zeilen (dames)

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers, 470, race 5 en 6.

Feitje: Als meisje van 7 jaar zag Lobke Berkhout op televisie schaatsster Yvonne van Gennip drie gouden medailles winnen op de Olympische Winterspelen van 1988 in Calgary. Het inspireerde Berkhout tot een succesvolle topsportcarrière. Nu hoopt ze dat haar eigen dochter, de 8-jarige Belle, op tv geïnspireerd raakt door de prestaties van Berkhout zelf op de Olympische Spelen.



05.15 uur: atletiek (dames)

Marije van Hunenstijn, series 100 meter.

07.00 uur: waterpolo (dames)

Nederland – Zuid-Afrika.

Feitje: De Oranje-waterpolosters verloren op de Olympische Spelen in Tokio de eerste wedstrijd van Australië (12-13). Woensdag volgde met 14-13 mooi herstel tegen Spanje. „Het kon alle kanten op”, zei bondscoach Arno Havenga. „We bleven vechten en knokken voor een goed resultaat. Dat is de kracht van het team.”

Vanaf 07.50 uur: zeilen (dames)

Annemiek Bekkering en Annette Duetz, 49er FX, race 7, 8 en 9.

Feitje: Bekkering en Duetz hebben woensdag twee races in de 49erFX-klasse gewonnen. Het Nederlandse duo zegevierde in de vierde en de zesde race. In de vijfde heat eindigde het tweetal als zesde. In de tussenstand staan Bekkering en Duetz tweede.

Ook van start in Tokio, salto’s en een sierlijke duik

08.00 uur: schoonspringen (dames)

Inge Jansen, 3 meter-plank, voorronde.

Feitje: Jansen heeft tijdens de EK-finale op de 3-meterplank in Boedapest in juni genoegen moeten nemen met de tiende plek. „Het voelt een beetje raar”, zei ze toen. „De basis is er, maar er is richting de Olympische Spelen in Tokio nog werk te verrichten.”



12.00 uur: atletiek (dames)

5000 meter. Sifan Hassan loopt in serie 1. Diane van Es start om 12.26 uur in serie 2.

Feitje: Sifan Hassan doet op vrijdag 3 september tijdens de 45e editie van de Memorial Van Damme in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een aanval op het wereldrecord op de 10.000 meter. De organisatie heeft deze week aangekondigd speciaal daarvoor de discipline toe te voegen aan het programma. Dit in de plaats van de 10.000 meter bij de mannen.



12.13 uur: zwemmen (heren)

Thom de Boer en Jesse Puts komen op de 50 meter vrije slag uit in serie 8.

Feitje: Thom de Boer heeft op 3 juli bij de Amsterdam Swim Meet zijn eigen nationale record op de 50 meter vrije slag aangescherpt. De 29-jarige zwemmer zette het record op 21,58. Zijn oude record stond op 21,62, eind mei gezwommen in Monaco.



12.25 uur: kogelstoten (dames)

Jessica Schilder, voorronde.

Feitje: Schilder verzekerde zich in maart bij de EK indoor in het Poolse Torun met een persoonlijk record van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. De 21-jarige Volendamse kwam tot een afstand van 18,69 meter.

12.35 uur: zwemmen (dames)

Femke Heemskerk komt op de 50 meter vrije slag uit in serie 10.

Feitje: Heemskerk werd op de Olympische Spelen in Tokio al vierde tijdens de estafette 4×100 meter vrije slag. Dat gebeurde ook vijf jaar geleden in Rio (Brazilië). Goud heeft zij wel op zak op die afstand. Dat gebeurde al in 2008, in Beijing. Nu zwemt ze de kortste afstand.

Hoe laat voetballen de Oranje Leeuwinnen op de Olympische Spelen?

13.12 uur: atletiek (gemengd)

Estafette, 4×400 meter, serie 2. Nederland komt uit tegen Polen, India, Oekraïne, Jamaica, Groot-Brittannië, Italië en Brazilië.

Feitje: Wie er in het oranje lopen is nog onbekend. De bondscoach kan kiezen uit Andrea Bouma, Laura en Lisanne de Witte, Lieke Klaver, Hanneke Oosterwegel, Anne van de Wiel, Femke Bol, Terrence Agard, Ramsey Angela, Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber, Nout Wardenburg en Tony van Diepen.

13.00 uur: voetbal (dames)

Nederland – Verenigde Staten.

Feitje: De Oranje Leeuwinnen zijn op de Olympische Spelen van Tokio als een doelpuntenmachine bezig. Tegen Brazilië werd gelijkgespeeld (3-3), tegen Zambia (10-3) en China (8-2) gewonnen. Nu wachten de Verenigde Staten. Op het WK 2019 in Frankrijk troffen Amerika en Nederland elkaar in finale. De Oranje Leeuwinnen waren kansloos (0-2). Mocht Nederland nu wel winnen, dan treffen de voetbalsters in de halve finale Canada of weer Brazilië.



13.45 uur: hockey (heren)

Nederland – Duitsland.

Feitje: De hockeyers hebben donderdag in hun vierde groepswedstrijd op de Olympische Spelen gelijkgespeeld tegen Groot-Brittannië. In het Oi Hockey Stadion in Tokio gaf Oranje een 2-0-voorsprong weg. De wedstrijd eindigde in 2-2. Vrijdag speelt Oranje dus alweer, de derby tegen de Duitsers. De hockeyers zijn door het gelijkspel wel zeker van de kwartfinales. Dat komt ook door de verrassende nederlaag van Duitsland tegen Zuid-Afrika (4-3).

13.53 uur: zwemmen (dames)

4×100 meter wisselslag, serie 2. Nederland komt uit tegen Hongkong, de Russische ploeg, Verenigde Staten, Canada, Zweden, Wit-Rusland en Denemarken.

Feitje: Ranomi Kromowidjojo gaat het na een mislukte 100 meter vrije slag weer proberen. Zij verdedigt deze estafette onze kleuren samen met Femke Heemskerk, Jesse Puts en Thom de Boer.

Zijn er 30 juli kansen op medailles in Tokio?

Ja! Wat te denken van de Holland Acht (roeien) precies 25 jaar geleden na het goud in Atlanta? Verder is er kans op goud, zilver en brons in twee judoklasses, de 200 meter schoolslag en 100 meter vrije slag (zwemmen) en bij de BMX’ers.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.