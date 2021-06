Voormalig cardioloog Eriksen: ‘Hij heeft nooit eerder hartproblemen gehad’

Volgens de voormalig cardioloog van Deense voetballer Christian Eriksen heeft Eriksen nooit eerder last van hartproblemen gehad. De voetballer die actief is voor het Deense nationaal elftal en het Italiaanse team van Internazionale zakte zaterdagavond in elkaar op het veld tijdens het duel tegen Finland. Eriksen werd minutenlang gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand was bij aankomst in het ziekenhuis al gestabiliseerd en de voetballer is aanspreekbaar.

Van 2013 tot 2019 was dokter Sanjay Sharma van het St. George’s University of London ziekenhuis de cardioloog die de hartonderzoeken bij Eriksen deed. Hoewel alle onderzoeksresultaten normaal waren, schrok Sharma zich een hoedje toen Eriksen op het veld in elkaar zakte. De dokter vroeg zich kort af of hij dan toch iets gemist had.

Geen eerdere signalen hartproblemen

„Ik dacht ‘Oh mijn God? Is er iets dat we niet gezien hebben?’. Ik heb alle onderzoeksresultaten van die jaren nog een keer bekeken, maar alles ziet er echt perfect uit”, vertelde Sharma tegenover The Mail on Sunday.

„Vanaf het moment dat we hem getekend hebben (bij Tottenham Hotspur red.) was het mijn taak om hem te screenen (op hartproblemen red.). We hebben hem elk jaar onderzocht. Zijn onderzoeken tot aan 2019 waren volkomen normaal zonder duidelijke onderliggende hartafwijking. Ik kan daarvoor instaan, want ik heb die onderzoeken zelf gedaan.”

Voor Fabrice Muamba, voormalig voetballer bij de Bolton Wanderers, bracht het in elkaar zakken van Eriksen pijnlijke herinneringen naar boven. Muamba kreeg in 2012 tijdens een FA Cup-wedstrijd zelf een hartstilstand. Kort daarna, toen hij slechts 24 jaar oud was, moest Muamba gedwongen stoppen met voetballen.

Pijnlijke herinneringen

„Het bracht herinneringen bij mij naar boven die ik diep weggestopt heb, ik voel het diep van binnen. Om van een afstand toe te kijken en niet te weten wat er gaat gebeuren”, vertelde Muamba tegenover BBC.

„Het was eng, maar enorm veel lof voor de medische staf. Zij hebben echt geweldig gehandeld voor Christian. Ik vond het bijzonder om te zien hoe zijn teamgenoten hem samen afschermden en ik hoop dat hij hier goed doorheen komt.”

Volgens Giuseppe Marotta, directeur van voetbalclub Internazionale, heeft Eriksen al wat van zich laten horen. „Ik kan alleen maar zeggen dat Christian zelf een bericht heeft gestuurd in onze WhatsApp-groep. Dit bevestigt de goede band tussen de spelers”, vertelde Marotta volgens Voetbal International. „Het gaat veel beter met hem. Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren”, wist Marotta voor de camera van Sky Sport te vertellen.

Sinds het in elkaar zakken van Eriksen gaan er volop geruchten rond dat het te maken zou hebben met het coronavirus of de vaccinatie tegen het virus. Volgens Marotta is dit echter onzin en moeten deze geruchten snel ophouden. „Christian heeft nooit corona gehad en is niet gevaccineerd. Hij is op dit moment onder behandeling van de Deense medische staf. De staf van Inter heeft nauw contact met deze mensen.”

‘Hartslag was plots weg’

Inmiddels heeft ook de Deense ploegarts Martin Boesen op het incident gereageerd. Hij trof Eriksen bewusteloos op het veld aan en moest snel handelen. „Het was duidelijk dat hij buiten bewustzijn was. Toen ik in het veld kwam, lag hij op zijn zij. Hij ademde en ik voelde zijn hartslag, maar plotseling veranderde dat. Vanaf dat moment zijn we begonnen met reanimeren”, vertelt Boesen.

„De hulp kwam erg snel en het medische team en met de rest van de staf deden we wat we moesten doen. Het lukte om Christian weer terug te krijgen. We hebben gesproken voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht.”



