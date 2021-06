Homoclub Pulse wordt 5 jaar na bloedbad nationaal monument

De Amerikaanse nachtclub Pulse zal binnenkort een nationaal monument worden. President Joe Biden heeft besloten een wet te ondertekenen die dat bewerkstelligt, zo meldt CBS News. Vijf jaar geleden vond een van de dodelijkste terreuraanslagen in de geschiedenis van de Verenigde Staten plaats in deze homoclub.

Zaterdag was het precies vijf jaar gelden dat 49 mensen werden gedood en vele anderen gewond raakten bij een terreuraanslag op nachtclub Pulse. Onder de slachtoffers waren vooral veel jongeren die op de avond van de aanslag in de homoclub ‘Latin Night‘ aan het vieren waren. De man die de aanslag pleegde, stelde te handelen in naam van de Islamitische Staat.

Inmiddels vijf jaar later is de nasleep van de terreuraanslag nog altijd voelbaar in de gemeenschap. Rick Scott, senator van de staat Florida die ten tijde van de aanslag gouverneur was, introduceerde het wetsvoorstel eerder dit jaar. Afgelopen woensdag is het wetsvoorstel unaniem aangenomen door de Senaat.

„Mensen uit Florida zullen het nooit vergeten”, schreef Scott op Twitter. „We zullen ze altijd eren en als gemeenschap hebben we gezworen om tegen elke vorm van haat op te treden.”

On June 12, 2016 our state, nation, and Hispanic and gay communities were attacked in an act of terror, and 49 innocent lives were lost.

Floridians will never forget. We will always honor them and as a community we’ve vowed to stand against hate of any kind. #Pulse5YearsLater

— Rick Scott (@ScottforFlorida) June 12, 2021