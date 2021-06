Veel lof voor Deense aanvoerder Kjaer: ‘Leider pur sang en beste captain ooit’

Simon Kjaer, de aanvoerder van het Deense nationaal elftal, heeft zaterdagavond laten zien wat het betekent om een echte leider te zijn. Teamgenoot Christian Eriksen zakte op het veld in elkaar en Kjaer twijfelde geen seconde. Hij begon meteen eerste hulp te verlenen en leidde gedurende het hele incident het tam op een kalme maar georganiseerde manier. De aanvoerder krijgt dan ook niets anders dan lof na dit bijzondere optreden tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland.

Op het moment dat Christian Eriksen in elkaar zakte vlak voor rust, rende Kjaer meteen naar hem toe. Hij zag dat het mis was en legde Eriksen in een zijligging en trok aan zijn tong zodat deze niet naar achteren kon zakken. Vervolgens gebaarde hij naar de kant dat er hulp moest komen en stuurde hij zijn teamgenoten aan. Hij riep ze op een halve cirkel om Eriksen heen te vormen zodat de reanimatie afgeschermd werd van de camera’s.

Beelden gaan de wereld over

Terwijl Eriksen minutenlang gereanimeerd werd, kwam zijn vriendin het veld op. Kjaer zag dit en ging meteen naar haar toe samen met keeper Kasper Schmeichel. Ze ontfermden zich om haar. De foto waarop te zien is hoe Kjaer op een bijna vaderlijke manier het hoofd van de vriendin van Eriksen vasthoudt en haar bemoedigend toespreekt, gaat de hele wereld over.

Sociale media worden overspoeld met reacties op het optreden van Kjaer. Iedereen is het erover eens dat dit is hoe een echte leider zich moet gedragen. De aanvoerder wordt nu al de speler van het toernooi genoemd en het respect voor het handelen van Kjaer is groot.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is wat je noemt "een leider" in de aller breedste zin van het woord.#held #Kjaer #Eriksen pic.twitter.com/g1fObZTaWo — Jurie Post 🚢⚓ (@JuriePost1) June 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je onder deze omstandigheden dit doet. Als team. Als aanvoerder. Dan zit teamwork en leiderschap in je DNA. Groot respect voor de #denen. #DENFIN #Eriksen #Kjaer #EURO2020 pic.twitter.com/JuTSPZsLGQ — Wendy Roozendaal (@wendyroozendaal) June 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Simon Kjær is een leider pur sang. Diep respect voor hem. In crisis en chaos handelen maar vooral na de wedstrijd de vrouw van #Eriksen opvangen. Een diepe buiging. #Kjaer #wareleider #diehebjemaarweinig — Jolanda ❤ (@jolandejuf) June 13, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leiderschap. Aanvoerder van het Deense team Simon Kjær (nr 4.) was als eerste bij #Eriksen voor hulp, riep de medics, vroeg de spelers een beschermhaag te maken, en troostte als eerste zijn vrouw. #DENFIN pic.twitter.com/oDCjfcPD9H — Maurice vd Bosch (@MauricevdBosch) June 12, 2021

‘Kjaer was diep geraakt’

Uiteindelijk besloten beide teams dat ze de wedstrijd toch af wilden maken. Kjaer heeft tot de 63ste minuut gespeeld, maar moest zich toen echt laten vervangen. De aanvoerder was helemaal op. „Hij was enorm diep geraakt. Kjaer twijfelde of hij wel verder wilde spelen, maar besloot het toch te doen”, zegt de bondscoach van het elftal over Kjaer tijdens de persconferentie.

„Hij kon het uiteindelijk niet volhouden en dat is begrijpelijk. Ik zou me totaal niet voor kunnen stellen om een wedstrijd te spelen bij zulke overweldigende emoties. Simon en Christian zijn echt goede vrienden.”