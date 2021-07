Volgens medicus William Cortvriendt slaan we door in hygiëne: ‘Beetje vies is gezond’

Medicus William Cortvriendt vindt dat we onze obsessie voor hygiëne wel iets mogen laten varen. Het is namelijk helemaal niet gezond voor ons immuunsysteem. Volgens hem is een beetje vies, namelijk wel gezond.

Cortvriendt schreef onder meer de boeken Hoe word je honderd en Kanker vrij en pleit in zijn column voor HP/De Tijd dat het allemaal wel weer wat viezer mag. De huidige pandmie laat ons natuurlijk veelvuldig onze handen wassen en desinfecteren. Op de lange termijn is dat steriele leven volgens Cortvriendt niet verstandig. „Laat kinderen maar lekker in de modder spelen”, schrijft hij.



"We laten onze kinderen steeds minder vaak ongestoord buitenspelen en lekker vies worden. Hun dit ontzeggen kan weleens gepaard gaan met een hoge prijs die ze in een later stadium van hun leven moeten betalen", schrijft William Cortvriendt.https://t.co/1vdYgmRDuL — HP/De Tijd (@HPdeTijdNL) June 30, 2021

Immuunsysteem beschermt tegen virussen en bacteriën

Cortvriendt legt uit dat Covid-19 een bewijs is dat een groot deel van de bevolking een zwak afweersysteem heeft. Maar ook kaart hij de toenemende allergieën en auto-immuunziekten aan, zoals hooikoorts. Heb je veel hooikoortsaanvallen? Dan heb je een afwijking in je afweersysteem.

Even een lesje biologie. Het afweersysteem, ook wel immuunsysteem genoemd, zorgt ervoor dat schadelijke stoffen of schadelijke cellen, zoals kankercellen, buiten de deur blijven. „Een gezond immuunsysteem laat onze eigen normale cellen met rust, tolereert onze voeding, talloze virussen en ook de meeste bacteriën op onze huid, slijmvliezen en in onze darmflora” , aldus de medicus.

Slecht immuunsysteem maakt vatbaar voor Covid-19

Je immuunsysteem onderscheidt ‘vriendelijke’ en ‘vijandige’ cellen. Hoe je lijf dat doet is enerzijds genetisch bepaald, maar ook ‘getraind’ door wat je vanaf je babybestaan meemaakt. Cortvriendt ziet drie grote boosdoeners en bedreigingen voor ons immuunsysteem. Teveel suikers, gebruik van antibiotica en onze overmatige aandacht voor hygiëne.

De bloedsuikerwaarden, oftewel glucose, in ons bloed zijn steeds vaker te hoog. Naast negatief effect op onze huid en gewrichten, worden ook onze antilichamen minder effectief. En dat betekent een slechter afweersysteem en vatbaarder voor infecties, zoals Covid-19. Dat verklaart ook waarom mensen met diabetes of obesitas vaak een afwijkend immuunsysteem hebben. En zoals we hebben gezien, vatbaarder waren voor Covid-19.

Teveel focus op hygiëne

Volgens Cortvriendt is ook het overmatige gebruik van antibiotica ook een boosdoener. „Allereerst mist ons lichaam door het gebruik van antibiotica bij een bacteriële infectie de kans om zich verder te ontwikkelen.” Daarnaast valt antibiotica ook de goede onmisbare bacteriën in ons lijf aan.

Tot slot mogen we van Cortvriendt wel wat viezer worden. „Voor een normaal leerproces van ons afweersysteem is het nodig dat we vanaf de geboorte in aanraking komen met een groot aantal lichaamsvreemde stoffen, bacteriën, schimmels en virussen.” Hij legt uit dat contact met viezigheid vooral voor het immuunsysteem van kinderen goed is. „Het veelvuldig gebruik van desinfecterende zepen en het te vaak douchen of nemen van een bad zijn begrijpelijk, maar op den duur waarschijnlijk ongewenst en zelfs schadelijk.”



https://t.co/vnORtHyGiV Zo’n vijfduizend kinderdagverblijven, bso’s, basisscholen en openbare locaties in Nederland vieren dinsdag 29 juni weer ModderDag. Kinderen mogen die dag naar hartenlust met modder spelen en lekker vies worden dus! Iets wat hard nodig is in deze tijd! pic.twitter.com/osxLDkcdMT — Bteam-Oisterwijk (@bteamoisterwijk) June 29, 2021

Coronamaatregelen op lange termijn schadelijk