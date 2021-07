Lengte en macht: ‘Lange mensen hebben meer kans op succes’

Nederlanders zijn over een algemeen een lang volk. Maar ook in het land der lange mensen, vind je kleinere. Lengte en succes lijken vaak met elkaar te worden geassocieerd. Hebben lange mensen meer kans op succes?

De Nederlandse mannen zijn gemiddeld 1,81 meter en Nederlandse vrouwen zijn 1,67 meter lang. Het wetenschappelijke tijdschrift Quest onderzocht de relatie tussen succes en lengte en kwam tot bijzondere ontdekkingen.

Lengte heeft associatie met prestige en status

Psycholoog Jill Knapen deed onderzoek naar de psychologische impact van lichaamslengte. Volgens haar onderzoek vallen mannen onder de 1,70 meter onder de categorie ‘klein’. En vrouwen die kleiner zijn dan 1,60 meter vallen in die categorie. „Een grotere lengte heeft meer positieve associaties, bijvoorbeeld met prestige en status, met name bij mannen. Over het algemeen worden lange mannen ook als betere leiders gezien en als intelligenter”, vertelt Knapen aan Quest.



Deze foto gebruiken 2 mede-wetenschappers en ik om het verschil uit te leggen tussen een correlatie en causaliteit met betrekking tot lichaamslengte en baardgroei. pic.twitter.com/cmOhOyWR67 — Bertho Nieboer (@DokterBertho) September 26, 2019

„Dat betekent dat kleinere mensen, en dan vooral kleine mannen, automatisch de andere kant vangen. Zij worden gezien als minder geschikt voor leiderschap. Of minder intelligent”, vervolgt de psycholoog. Maar de associatie zegt volgens Knapen niets over de realiteit. „Er zijn veel studies gedaan waaruit blijkt dat langere mannen inderdaad vaker leidinggevende posities hebben. Dus het is logisch dat mensen die associatie hebben”, vertelt ze. Dat wil alleen volgens haar niet zeggen dat lange mannen die positie per se verdienen of kleinere mannen minder geschikt zijn. „Waarschijnlijk krijgen lange mensen door die positieve associaties eerder zo’n functie.”

Voetballers langer geschat

Kleinere mannen krijgen te maken met vooroordelen. Zo zouden ze minder volwassen zijn, en ook minder zelfverzekerd, minder mannelijk, minder extravert, minder succesvol en minder capabel. Onderzoekers rekenden uit dat een man van 1,83 meter tijdens een 30-jarige carrière overveer 155.000 euro meer verdient dan een man van 1,64 meter.

Lengte en succes worden zo vaak aan elkaar verbonden, dat iemand die succesvol is ook automatisch langer wordt geschat. „In een studie lieten we mensen de lengte inschatten van professionele voetballers. Wat blijkt? Als mensen vinden dat iemand een goede voetballer is, schatten ze hem langer in.” De psycholoog benadrukt dat succes in de voetbalwereld, behalve bij keepers, niks met lengte te maken heeft.



Kunnen mensen stoppen met lengte en leeftijd te koppelen haha Kword altijd 12 geschat — isabel (@isabellmetsers) May 23, 2017

Succesvolle kleine mensen

Voor alle kleine mensen waarbij nu de moed in de schoenen zinkt, er is nog hoop. Het onderzoek van Knapen is gebaseerd op gemiddelden en kansen. Ze benadrukt dat er veel voorbeelden zijn van kleine mensen die succes behaalden. Denk bijvoorbeeld aan zanger Prince (1,57 meter), president Vladimir Putin (1,68 meter) of de Franse Napoleon Bonaparte (1,68 meter). Al was de gemiddelde lengte in het tijdperk van Napoleon 1,69 meter. Schrijfster Birgit Donker schreef het boek Kleine mannetjes waarin ze de vechtlust en het succes van de kleinere grootheden onderzocht.

In het artikel van Quest belicht de auteur (die zichzelf trouwens als klein bestempeld) nog een aantal kleine grootheden. Zangeres Lady Gaga (1,55 meter), Actrice Reese Witherspoon (1,55 meter) en zangeres Kylie Minogue (1,52 meter). Met andere woorden, ook kleine mensen komen aan de top.

