De Tour de France gaat weer van start! Dit zijn 4 Nederlanders waar je op moet letten

Vandaag begint in Frankrijk de 108e Tour de France, de grootste wielerronde van het jaar. Jaarlijks kijken we ook als Nederlanders uit naar wat onze matadoren onder de Franse zon weten te flikken.

Dit zijn vier Nederlanders op wie we deze Tour gaan letten.

Tour de France 2021

Aan de Ronde van Frankrijk van 2021 doen in totaal veertien Nederlanders mee. Sommigen bekender dan anderen. Bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma rijden Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Mike Teunissen. INEOS neemt Dylan van Baarle mee en Trek-Segafredo kon Bauke Mollema vanzelfsprekend niet thuislaten.

BORA-hansgrohe, de ploeg van Peter Sagan, komt met een sterke ploeg die twee Nederlanders bevat: Wilco Kelderman en Ide Schelling. Alpecin-Fenix heeft een ploeg gebouwd rondom Mathieu van der Poel, de beste Nederlandse renner van het moment. Team DSM komt met Cees Bol, Nils Eekhoff en Joris Nieuwenhuis. Verder doet ook Wout Poels mee en zijn de broers Boy en Danny van Poppel van de partij.

Een mooi rijtje, maar lang niet allemaal gaan we ze op de voorgrond zien op tv. Toch zijn er zeker vier renners waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat ze een rol gaan spelen in de Tour de France. We zetten ze op een rijtje.

1. Mathieu van der Poel

We beginnen met niemand minder dan Mathieu van der Poel. Het is meteen de renner waar we het meest naar uitkijken. Hij is het wonderkind op wielen die de tongen nooit stil doet staan. Hij maakt zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, 45 jaar nadat zijn geliefde opa Raymond Poulidor voor het laatst in de Tour startte. ‘Poupou’ had toen acht podiumplaatsen te pakken en zeven ritzeges, maar hij won de Tour nooit.

Van der Poel gaat de Tour ook zeker niet winnen. Daar is hij het type renner niet naar. Maar hij gaat deze sportzomer zeker kleuren met zijn prestaties in Frankrijk. Daar mogen we zeker van zijn. Aanvallen is zijn lust en zijn leven en menigmaal heeft hij de wielerwereld geschokt met krankzinnige en onmogelijke aanvallen, die toch lukken.

We verwachten het ook van hem in Frankrijk. Hij had niet het gewenste NK, maar wel een super voorbereiding met twee ritzeges in de Ronde van Zwitserland. We verwachten hem meteen in het openingsweekend, waar hij samen met Julian Alaphilippe en Wout van Aert de strijd van De Grote Drie gaat uitvechten in het heuvelwerk. Drie etappes met een klassiek profiel is voer voor The Wizard of Cross.

De rest van de Tour de France zijn er nog genoeg etappes waarin Van der Poel zijn slag kan slaan. Maar ongeacht het terrein zullen we hem elke dag wel een keer zien. Van der Poel is magie. Van der Poel is entertainment. Van der Poel is dankzij opa Poulidor een beetje van Frankrijk.

2. Bauke Mollema

Met Mauri Vansevenant heeft hij een geduchte concurrent gekregen in het karakteristieke ‘mollemalen’. Maar nu Vansevenant er niet bij is, zullen we Bauke Mollema van kilometers afstand herkennen aan zijn gewaggel. De man met de mooiste lelijke stijl van het peloton is inmiddels 34 en heeft al achttien grote rondes gereden. In de Tour van Bau en Lau werd hij zesde in het klassement. Kan hij dat verbeteren? Eerlijk gezegd zal het lastig worden, maar desondanks lijkt ‘Bau’ met de jaren te groeien in niveau. Hij begon zowaar een beetje een winnaar te worden.

De Groninger reed al de Giro d’Italia, waar hij voor de ritzeges ging. We zagen hem meermaals in de aanval, maar zonder succes. Alhoewel, een vijfde plek op de ‘berg des doods’ Monte Zoncolan is toch wel een succesje te noemen. In de Tour de France, waar hij in 2017 een etappe won, gooit hij het over een oude boeg.

We zullen hem vooral aan INEOS- en Jumbo-Vismatreinen zien plakken in de hoop een goed klassement te rijden. Met goede benen zal hij zijn kans om aan te vallen zeker niet laten lopen. En we weten ook dat het elastiek van Mollema heel lang kan rekken, maar nooit breekt. Ondanks het ontbreken van een degelijke voorbereiding, de Giro was zijn laatste koers, verwachten we hem zeker in de top tien in Parijs. Mocht dat al vroeg mislukken, hopen we hem naar een ritzege te zien mollemalen.

Wilco Kelderman

Wilco Kelderman. Hij valt eigenlijk nooit op. En als hij opvalt, ligt hij op de grond. Wilco Kelderman is de B100 van het peloton: hij heeft ook altijd pech. Maar hij is in de afgelopen twee jaar een andere Kelderman geworden. Opeens was hij in het coronajaar 2020 de Kelderman die de Giro bijna won, totdat die vermaledijde Rohan Dennis op kop ging rijden en zijn ploeg Sunweb niet haar beste tactiek hanteerde.

Het kwam echter niet uit de lucht vallen, vorig jaar. Kelderman was jarenlang het allergrootste talent dat Nederland rond had fietsen op rondegebied. Maar de grond is hard, ervoer Kelderman. Wat er echter ook hard is, is de kop van die renner. In 2020 reed hij elke rittenkoers in de top tien van het klassement en dit jaar herhaalt hij dat gewoon met een vijfde plek in de Ronde van Catalonië, een tiende plek in de Ronde van Romandië en een geweldige vierde plek in het Critérium du Dauphiné.

Met die prestaties verwachten we veel van Kelderman en we hopen dat de wielergoden hem ditmaal eens gunstig gezind zijn. In een nieuwe ploeg, met de hulp van een dijk van een team (waaronder debutant Ide Schelling), met een karrenvracht aan positieve en negatieve bagage die hem ieder jaar sterker maken, met de beste vorm van zijn leven, is dit misschien de Wilco Kelderman die we ooit dachten te gaan zien als grootste talent van zijn generatie. Dan zit een top vijf-klassering er zeker in. En wie weet…

4. Cees Bol

Vraag om een Nederlandse sprinter en iedereen zegt Dylan Groenewegen of Fabio Jakobsen. Hoewel het met zijn 1 meter 94 best moeilijk is, wordt Cees Bol vaak over het hoofd gezien. Hij zal echter de sprinter zijn die onze Tour de France gaat kleuren in de sprints. Dat hopen we tenminste en mogen we ook zeker verwachten.

Bij zijn Tourdebuut in 2019 sprintte hij één keer naar een top tien-klassering, maar met zijn ontwikkeling en een sterk verbeterde sprinttrein schopte hij het vorig jaar al naar een tweede en derde plaats en nog eens twee keer een top tien.

En dus is 2021 het jaar waarin Bol zijn eerste Touretappe wint. Ach, dat hopen we in ieder geval. Niets is zeker als je concurrenten Arnaud Démare, Tim Merlier, Caleb Ewan, Wout van Aert, Peter Sagan en Mark Cavendish heten. Maar de nuchtere Bol is weer een jaar ouder en sterker. Het hoeft maar één keer goed te vallen. Aan lead-out Joris Nieuwenhuis zal het zeker niet liggen. Hij ontwikkelt zich net zo hard mee.

Nederlanders Tour de France

Uiteraard gaan we ook de andere tien Nederlanders wel eens zien. Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle voorop. Kruijswijk zegt wel voor een klassement te willen gaan, maar met Primoz Roglic in de gelederen is het realistischer dat we de kapstokschouders van de voormalig nummer drie van de Tour de France op kop te zien rijden. Van Van Baarle weten we dat hij een belangrijke wagon is in de INEOS-trein. Verder hebben we in Wout Poels nog iemand die een bergrit zou kunnen winnen.

Al met al wordt het voor Nederland opnieuw een mooie Tour de France. Dat kan toch niet anders?