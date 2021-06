4 heerlijke EK Voetbal Podcasts ter voorbereiding op Oranje

Sinds de oefenwedstrijd tegen Schotland zijn de verwachtingen rond het Nederlands Elftal behoorlijk getemperd (na de 3-0 winst op Georgië gaat het iets beter). Neemt niet weg dat we alsnog reikhalzend uitkijken naar het EK voetbal 2021, officieel nog altijd EURO 2020. Dat doen we onder meer met deze EK Voetbal Podcasts, waarvan eentje bijna dagelijks wordt uitgezonden.

Zeven jaar geleden, de laatste keer dat het Nederlands Elftal meedeed aan een groot eindtoernooi, waren er nog geen podcast. Althans, niet in de mate van nu. Tegenwoordig zie je door de bomen het bos niet meer, maar we proberen je door het woud der podcasts te gidsen.

De leukste EK Voetbal Podcasts

Aangezien de kranten nog weinig te melden hebben rond het Nederlands Elftal en de verschillende televisieprogramma’s nog niet begonnen zijn, is de beste Oranje-snack op dit moment dus een podcast.

1. NOS podcast EK voetbal

De eerste podcast die we tippen is de NOS EK-voetbalpodcast. Arno Vermeulen praat daarin met de drie Jeroenen (Stekelenburg, Elshoff en Grueter), Arman Avsaroglu, Frank Snoeks en andere NOS-voetbalverslaggevers over het laatste voetbalnieuws. Maar voor het EK hebben ze het aangepast.

De NOS EK-voetbalpodcast bestaat uit een serie zeer interessante en sfeervolle afleveringen over de EK’s waarop het Nederlands Elftal actief was. Daarbij worden vooral de nog niet bekende verhalen verteld. Dacht jij bijvoorbeeld alles wel te weten over het EK 1988? Dan heb je het mis. Het mooie aan deze podcast is dat de NOS natuurlijk aan een schat vol zeldzame geluidsfragmenten beschikt.

De gewone NOS Voetbalpodcast is overigens ook actief tijdens het EK. Hier wordt door dezelfde mensen het laatste nieuws besproken. Het aanstekelijke aan deze podcast is dat het allemaal betweters zijn met een extreme dossierkennis. Leuke discussie dus. Daar komt natuurlijk bij dat Jeroen Stekelenburg als Oranje-verslaggever tijdens het EK 2021 dicht op het vuur zit.

2. De Derde Helft

‘Eredivisie-podcast met sterke analyse en slappe humor’. Zo omschrijven de makers van De Derde Helft hun eigen podcast. De komende maand kun je Eredivisie vervangen voor EK. Hieronder zie je wat je kunt verwachten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🧡19 Ochtendshows

🧡10 Liveshows (minimaal)

🧡Merchandise (kan je nog kopen trouwens) Kan iemand @MannersNL even vragen wat ze onder 'actief' verstaan?https://t.co/udWM6gEKPp pic.twitter.com/snZhHdAs7J — De Derde Helft (@DeDerdeHelftPod) June 4, 2021

3. Humberto Tan over het EK voetbal

De laatste maar zeker niet de minste in het rijtje met EK Voetbal Podcasts is Warming Up. Hierin loopt Humberto Tan met wisselende gasten warm voor het langverwachte EK Voetbal van 2021. Wekelijks blikt de presentator terug op een historische EK-wedstrijd van Oranje.

EK-geschiedenis van Oranje

Met onder anderen Andy van der Meyde, Ruud Gullit, Rafael van der Vaart en Wim van Rijsbergen bespreekt Humberto Tan mooie, maar ook pijnlijke voetbalverhalen uit de EK-geschiedenis van he Nederlands Elftal. Van het onvergetelijke penaltytrauma uit 2000 tot de EK-winst van 1988 en van de afgang in 2012 tot het EK-debuut van Oranje in 1976. Genieten.

4. EK Podcast – Algemeen Dagblad

De voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad is tijdens het reguliere voetbalseizoen altijd de eerste die we op maandag luisteren. Voor en tijdens het EK is er nu bijna dagelijks een uitzending van iets langer dan 20 minuten.

Presentator Etienne Verhoef praat je met verslaggevers als Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels dagelijks bij over het laatste nieuws uit het trainingskamp van Oranje. Daarnaast wordt ook al het andere nieuws rond het EK 2021 besproken. Heerlijke kost tijdens je dagelijkse ommetje.

Meer Nederlandse voetbalpodcasts

Hou naast de bovenstaande EK Voetbal Podcasts ook de reguliere voetbalpodcasts in de gaten, te weten dat die nu natuurlijk ook aandacht besteden aan het EK 2021. Wij tippen FC Afkicken, Kick-off met Valentijn Driessen en NOS Voetbalpodcast, Neutrale Kijkers. Laatst genoemde is minder actief tijdens EURO 2020.

Geen zin in een podcast over het EK voetbal, maar wel toe aan goede tips? Die vind je hier.