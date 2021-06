Dit zijn de 5 favoriete podcasts van… Barry Beijer

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Barry Beijer.

Barry Beijer maakt samen met vriend Danny Houtkooper de podcast Gewoon Homo. Elke aflevering praten de twee een half uur over hoe het is om ‘Gewoon Homo’ te zijn. Vorig jaar was hun podcastserie genomineerd voor de Online Radio Awards en vorige maand zijn de heren met het tweede seizoen gestart. De 5 favoriete podcasts van Barry Beijer zijn:

1. De schaduwspits

„Bizar om te horen hoe het gesteld is met de homoacceptatie binnen de professionele sportwereld. Belangrijk om dit taboe te doorbreken. Hopelijk gaat deze podcast iets betekenen voor homoseksuele sporters die worstelen met hun geaardheid.”

2. Familiegeheimen – Miljuschka Witzenhausen

„Het verhaal van Holleeder kent inmiddels heel Nederland. Heel interessant en beklemmend om te horen hoe het nu met Astrid (de zus van) Holleeder gaat en hoe zij leeft in een wereld waar ze niet gevonden mag worden.”

3. De plantage van onze voorouders

„Een belangrijke podcast over een pijnlijk deel van onze eigen vaderlandse geschiedenis.”

4. Couplegoals

„Mandy en Thorn praten elke aflevering met een liefdeskoppel. Elke seksualiteit en gender komt aan bod. Heel interessant, leerzaam en ook gewoon gezellig.”

5. Onland

„Een indrukwekkend verhaal over een moord in 1970 in het oosten van ons land. Mijn vriend is daar in de buurt geboren en zijn oma kan het nog herinneren. Een heftige gebeurtenis voor iedereen in de achterhoek.”