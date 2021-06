Nederland maakt zich op voor tweede wedstrijd Oranje

Het Nederlands elftal trapt om 21.00 uur vanavond af voor de tweede wedstrijd op het Euro 2020. Tegen tegenstander Oostenrijk kan Nederland zich bij winst al tot groepswinnaar kronen. Na de overwinning van zondag op Oekraïne en het niet onaardige spel wat daarmee gepaard ging, is het vertrouwen van Nederland flink gegroeid.

Zo gaat op Twitter de outfit van koning Willem-Alexander voor de wedstrijd van vanavond al rond. Naar aanleiding van de reactie van de koning op de 3-2 tegen Oekraïne in de wedstrijd van afgelopen zondag, gingen beelden van hem en koningin Máxima al viraal. Met de weersverwachting van vandaag, is daar nu een ludieke twist aan gegeven.



Luchtige kleding vereist in de Johan Cruijff Arena vanavond. #NEDAUT #nedoos pic.twitter.com/dqP6muDApx — Maurice van Berkel (@Mvan_berkel) June 17, 2021

Ook in de hoofdstad verzamelen supporters van beide landen zich al voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. In tegenstelling tot de meeste internationale wedstrijden, is er vandaag geen reden tot agressiviteit. Sterker nog, uit beelden die op Twitter verschijnen, blijkt dat ook de Oostenrijkers het beregezellig hebben in Amsterdam, met de Oranje-supporters:



Matthijs de Ligt fit

Gisteren kon je al lezen wat we kunnen verwachten van de tegenstander van vanavond. Wij zetten namelijk zeven opvallende feiten over de Oostenrijkers op een rij. In ieder geval kan Frank de Boer vanavond weer beschikken over verdediger Matthijs de Ligt. De speler van Juventus was niet fit voor de wedstrijd tegen Oekraïne, maar zal vanavond wél spelen. Vandaag trainde ook hij mee in de aanloop naar de wedstrijd tegen de Oostenrijkers.



Vanavond zal het minder barbecue-weer worden. Maar toch lijkt het een mooie avond te worden. Hopelijk regent het niet alleen waterdruppels, maar ook goals voor het Nederlands elftal. Want de wedstrijd is zeer belangrijk voor de eindstand van deze groep. Aangezien Nederland en Oostenrijk hun eerste wedstrijden winnen.

Hier vind je de mogelijke achtste finales waar Nederland dan aan meedoet. De wedstrijd van vanavond tegen Oostenrijk is vanaf 21.00 uur te zien op NPO 1.