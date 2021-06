Eriksen na reanimatie: ‘Verdomme, ben pas 29 jaar’

De arts die afgelopen zaterdag Christian Eriksen reanimeerde, heeft vandaag voor het eerst gereageerd op het voorval. Jens Kleinfeld, UEFA-arts, deed dat in Duitse media. Eriksen kreeg tijdens Denemarken – Finland een hartstilstand en moest gereanimeerd worden, maar volgens Kleinfeld was het snel duidelijk dat het goed met hem ging.

Toen Eriksen namelijk hoorde wat er was gebeurd, zei hij: „Verdomme, ik ben pas 29 jaar.” Zo’n dertig seconden nadat de arts begon met de reanimatie, opende de voetballer zijn ogen. „Dat was een heel emotioneel moment. Bij dergelijke incidenten in het dagelijks leven is de kans op succes veel kleiner”, zegt Kleinfeld in Duitse media. En toen Eriksen praatte, was de arts al helemaal blij. „Toen wist ik direct dat hij geen hersenschade had opgelopen en dat hij weer helemaal terug bij kennis was”, zei Kleinfeld.

🗣 Jens Kleinefeld on the moment he resuscitated Eriksen:

"He opened his eyes and spoke to me. I asked him, in English: 'Are you back?'

"He said: 'Yes, I am here. Oh sh*t, I'm only 29 years old'.

"I told him that everything was fine now and there was no more danger."

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/LyC2j2wmzH

