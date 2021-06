Heetste 17 juni tot nu toe, morgenmiddag (kleine) kans op tornado

Het was warm vandaag, dat heb je zelf vast ook gemerkt. Maar wist je dat het vandaag de warmste 17 juni tot nu toe was? Vooral in de Achterhoek liepen de temperaturen op: volgens Weer.nl tot wel 33,2 graden. En omdat het in De Bilt ook flink warm was, gaat vandaag de boeken in als de eerste tropische dag van 2021. Morgen mogelijk ook iets bijzonders: er is volgens het KNMI een kleine kans op een tornado.

Het oude warmterecord van 17 juni stamt uit 2002. Toen werd het in Limburg 32,9 graden. Vandaag was het dus 0,3 graden warmer. In De Bilt, waar het hoofdstation staat, werd het 30,3 graden, en de grens voor een tropische dag is 30 graden. De eerste officiële tropische dag valt dit jaar twee weken vroeger dan gemiddeld, in het huidige klimaat is dit gemiddeld op 29 juni. Volgens Weer.nl vallen eerste tropische dagen tegenwoordig wel steeds vroeger. Dertig jaar geleden was dit gemiddeld nog op 3 juli.

Vannacht buien en onweer

Vannacht is er kans op regionaal zware onweersbuien, die ook voor overlast kunnen zorgen. Er kan zelfs hagel vallen, of veel neerslag in korte tijd. Harde windstoten zijn ook niet zeldzaam.

Als je dacht dat het afkoelt door die buien, kom je van een koude kermis thuis. Of warme kermis, eigenlijk. We zitten namelijk mogelijk opnieuw met een tropennacht. Dat is een warme nacht waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden zakt. Vooral stedelijke gebieden en plaatsen in het zuiden van Nederland hebben kans op een tropennacht.



Vanavond warm en vannacht een #plaknacht. Morgen wordt het tropisch (en benauwd warm). Overdag meest droog, een zeer lokale onweersbui is niet uitgesloten. In de loop van de avond vanuit het zuiden mogelijk zware #onweersbuien #codegeel #codeoranje https://t.co/gydDmWRRWW pic.twitter.com/xmL23eYd0Q — Buienradar (@BuienRadarNL) June 16, 2021

Morgen trekken de buien dan weg en zien we de zon weer even. Ook dan flink warm: het wordt 28 tot 32 graden. Mensen die op de Wadden zijn, hebben geluk (of juist niet). Daar geeft de thermometer maar 20 graden aan. In de loop van de middag en avond kunnen vooral in het westen en noorden nog een aantal flinke buien ontstaan.

Deze buien gaan gepaard met zwaar onweer, zware windstoten tot 90 kilometer per uur en grote hagelstenen van 2 tot wel 5 centimeter. Daarbij valt er ook in korte tijd veel neerslag. Lokaal valt er morgen over de hele dag zo’n 50 tot 80 millimeter, gelijk aan de hele maandsom van juni. Dat staat gelijk aan vijf tot acht emmers water per vierkante meter.

Kans op tornado

En dan iets opvallends in ons land: kans op een tornado. Ja, dat las je goed. Volgens het KNMI bestaat de kans dat er morgenmiddag zeer lokaal een tornado ontstaat. Die kans is klein, maar „niet helemaal uitgesloten”.

Morgenmiddag kunnen er zogeheten supercellen ontstaan, het zwaarste type onweer. Dat kan ontstaan als de windsnelheid en -richting in de bovenlaag sterk afwijken van die in de onderlaag. Als de warme opstijgende luchtstroom en de koude dalende stroom tegen elkaar in gaan draaien, ontstaat een ‘mesocycloon’ (een draaiend stormgebied met een doorsnee van enkele kilometers), die weer kan leiden tot een tornado. Een supercel kan urenlang actief blijven en gaat gepaard met zware regen en hagel, windstoten en veel bliksem.