CPB wil van bitcoins af: ‘Nederland moet de cryptovaluta verbieden’

Bitcoins, Ripple, Ethereum: deze cryptovaluta zijn momenteel voor vele Nederlanders een interessante investering. Maar als het aan het Centraal Planbureau (CPB) ligt, roept het kabinet het digitale betaalsysteem een halt toe.

Het CPB pleit zelfs voor een verbod. Dat schrijft directeur van het adviesorgaan Pieter Hasekamp in een essay in het Financieel Dagblad. Hij denkt namelijk dat de markt rondom de digitale munten instort. Hasekamp is sinds 2020 directeur bij het Centraal Plan Bureau.

CPB wil einde van cryptomunt

„Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen”, schrijft de directeur. Het CPB analyseert en voorspelt economische ontwikkelingen en adviseert het kabinet hierover.

Zelf vreest hij niet dat het verbod, zoals bij drugs, tot een omgekeerd effect leidt. Hij denkt dat een ban zorgt voor waardedaling en dat die daling het einde van de cryptomunt betekent. „Het product heeft zelf immers geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen.”



Zelf vind ik een belangrijk argument dat naast speculatie, Bitcoin vooral fungeert als betaalmiddel voor (cyber)criminelen. Het wordt een stuk lastiger om succesvolle ransomware aanvallen uit te voeren als daders daar hun eigen bankrekeningnummer bij moeten zetten https://t.co/9o9nbJKDWt — Robbert Coenmans (@rcoenmans) June 11, 2021

Bitcoin als wettig betaalmiddel

Volgens Hasekamp moet de gehele markt verboden worden. Een totaalverbod op productie, handel en bezit van cryptovaluta. Of dat kan, is alleen nog de vraag. Cryptomunten worden voornamelijk online verhandeld via allerlei verschillende wegen. De markt is niet alleen gebonden aan Nederland, maar strekt zich wereldwijd. Financiële instellingen en autoriteiten hebben weinig grip op deze zaak. Minister van Financiën Wopke Hoekstra wees daarom een verbod op de cryptomunten in 2018 af.

Cryptovaluta zijn inmiddels behoorlijk bekend en in sommige landen worden de munten omarmd. In El Salvador is de bitcoin inmiddels een wettig betaalmiddel. Ondernemers met toegang tot de benodigde technologie mogen betalingen met een bitcoin niet weigeren. Maar probleemloos gaat het niet. Het is in El Salvador de vraag of de bitcoin een veelgebruikt betaalmiddel wordt. Dit omdat een derde van de bevolking geen internetaansluiting heeft.



