Cijfers corona echt gunstig, 16.000 fans bij EK voetbal in de ArenA

Tijdens het EK voetbal mogen bij wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam 16.000 toeschouwers per wedstrijd aanwezig zijn. Dat is 4000 meer dan eerst het plan was. De huidige coronacijfers in ons land zijn, voor zover je daar zo over kunt spreken, ‘uitstekend’ te noemen.

„De tribunes van de Johan Cruijff ArenA mogen bij de wedstrijden voor een derde worden gevuld met publiek. Die garantie heeft het kabinet in afstemming met de gemeente Amsterdam, de KNVB en de toernooiorganisatie vandaag afgegeven”, aldus de KNVB.

Meer publiek bij EK voetbal bij Oranje

Twee maanden geleden werd bekend dat tenminste een kwart van het stadion gevuld mocht worden. Naar aanleiding van de resultaten van de verschillende Fieldlab-onderzoeken en de gunstige coronacijfers, is de bezettingsgraad nu opgeschaald naar een derde.

De organisatie van het EK buigt zich nu over de beste verdeling van de nieuw vrijgekomen EK-kaarten in het stadion en de verspreiding ervan. „Het is fantastisch dat de coronasituatie steeds beter onder controle lijkt te zijn en er dus steeds meer mogelijk is”, aldus Gijs de Jong, de toernooidirecteur van EURO 2020.

Testen op corona om bij EK voetbal te zijn

„We zijn dan ook heel blij dat we nu nog meer fans gelukkig kunnen maken. Mooi dat deze opschaling op een veilige en verantwoorde manier kan. EURO 2020 in Amsterdam is net als het Eurovisie Songfestival in Rotterdam een iconisch evenement. Daar wil je gewoon zoveel mogelijk mensen bij hebben. Fans die Oranje na al die jaren eindelijk weer op een eindtoernooi kunnen zien spelen. Al met al is dit een fantastische steun in de rug voor iedereen met een oranje hart en zeker ook voor het Nederlands elftal.”

Ook bondscoach Frank de Boer is blij met de 16.000 in plaats van 12.000 supporters op de tribune. „Dat is zeker meegenomen”, zei hij vanmiddag. „Iedere fan telt voor ons. Het is zeker een voordeel, want wij hebben heel goede supporters.”

Alle bezoekers die bij de wedstrijden in Amsterdam aanwezig willen zijn, moeten voldoen aan de veiligheidsprotocollen en krijgen pas toegang op vertoon van een negatief coronatest-resultaat.



Corona verliest terrein in Nederland

Het coronavirus is ook afgelopen week weer verder teruggedrongen in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 20.608 besmettingen, 18 procent minder dan een week eerder. Dit is het laagste aantal meldingen sinds eind september vorig jaar. Het aantal ziekenhuisopnames nam met ruim een derde af.

Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd, gaat het aantal nieuwe gevallen in rap tempo omlaag. Dat is ook duidelijk te merken in de ziekenhuizen. Volgens de RIVM-cijfers die dinsdag verschenen, zijn in zeven dagen tijd 533 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een afname van 36 procent ten opzichte van de vorige weekrapportage. Van deze patiënten zijn er 112 zo ziek dat ze op een intensive care zijn opgenomen, 40 procent minder dan de week daarvoor. Gisteren werden maar 6 coronapatiënten op een IC opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds oktober.

Oranje speelt alle drie de groepswedstrijden van het EK voetbal in Amsterdam, tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). En door die betere cijfers over corona dus voor 16.000 fans per duel.