Seksueel misbruik binnen katholieke kerk zwaarder bestraft

De in 2013 aangetreden Paus Franciscus roept al geruime tijd dat hij seksueel misbruik harder wil bestraffen. In het nieuwe wetboek voor het kerkelijk recht volgen dan ook de nodige veranderingen. En dat zijn de meest ingrijpende wijzigingen in bijna veertig jaar. Leden van de katholieke kerk die zich voorheen strafbaar maakten aan seksueel misbruik, werden enkel bestraft voor „schenden van celibaatplicht”. Celibaat betekent ongehuwd en geen seks.

Straks wordt misbruik bestraft als „misdrijf tegen de waardigheid van een persoon”. Waarbij de impact op het slachtoffer veel meer aandacht krijgt. Priesters die zich schuldig maken aan seksueel misbruik, worden uit hun ambt ontheven. Ook krijgen zij te maken met andere ‘rechtvaardige straffen’. Daarnaast hangen boetes of schadevergoedingen hen boven het hoofd.

Het oude wetboek, wat de leidraad was voor het strafrecht rondom de katholieke kerk, was behoorlijk gedateerd. Deze bleef ongewijzigd sinds 1983 en was volgens critici „verouderd en vaag”. De nieuwe variant moet daarin verandering bieden. Ook de term ‘grooming’ komt in dit nieuwe wetboek voor. Het groomen van minderjarigen en kwetsbare volwassenen wordt strafbaar. Met grooming duidt men op het feit dat iemand vertrouwen wint bij een slachtoffer om hen daarna te verleiden tot seksuele handelingen.

Paus hoopt op minder vergrijpen binnen katholieke kerk