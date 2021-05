Fieldlab na 24 proefevenementen: volle zalen zijn weer mogelijk

Het is mogelijk om meer mensen toe te laten bij evenementen, ook bij een hoog risiconiveau voor het coronavirus. Fieldlab vindt dat volle zalen ‘moeten kunnen’.

Fieldlab Evenementen, de organisatie die is opgezet door bedrijven die evenementen organiseren, heeft in de afgelopen maanden in totaal 24 testevenementen gehouden. Het Songfestival van het afgelopen weekend hoorde daarbij. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn vandaag in het World Forum in Den Haag bekendgemaakt.

Evenementen met veel publiek

Volgens de evenementensector zijn onder voorwaarden volle zalen of volle terreinen mogelijk, oftewel „een 100 procent bezetting van de beschikbare capaciteit”. Dat zou kunnen bij risiconiveau zorgelijk, het volgens het kabinet een na laagste niveau.

Fieldlab Evenementen heeft in de afgelopen maanden meerdere testevenementen binnen en buiten gehouden. Het ging bijvoorbeeld om een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, een interland van het Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede en een concert in Den Haag.

Vooraf testen bij evenementen

Over sommige evenementen was veel te doen. Bezoekers moesten zich vooraf laten testen op het coronavirus, en alleen mensen die negatief testten mochten naar binnen. Na afloop zouden de bezoekers zich ook laten testen, maar een aanzienlijk deel deed dit niet. Volgens Fieldlab Evenementen was dit ook niet nodig.

Een van de testevenementen was het Eurovisie Songfestival, dat vorige week in Rotterdam werd gehouden. Daar mochten elke avond 3500 toeschouwers aanwezig zijn. Fieldlab wilde aanvankelijk niet zeggen hoeveel bezoekers daar eventueel besmet zijn geraakt. Dat gebeurt nu toch, maar over drie weken, als het bron- en contactonderzoek achter de rug is.

Fieldlab keek ook naar cafébezoek. Half april mochten mensen die zich hadden aangemeld naar cafés in Utrecht. Daar keken onderzoekers wat de deelnemers en de kroegen deden. Als de cafés weer mensen binnen zouden ontvangen, moet er goed worden gekeken naar „de combinatie van afstand houden en de behoefte aan sociale verbondenheid”. Ook een mobiel pinapparaat kan helpen om te voorkomen dat veel mensen door het café wandelen.



Evenementenbranche is hoopvol na Fieldlab

De evenementenbranche heeft goede hoop op een „mooie zomer” nu Fieldlab stelt dat het mogelijk is om meer mensen toe te laten. „Het kabinet heeft nu de sleutel in handen om groen licht te geven voor de festivalzomer. De onderzoekers van Fieldlab Evenementen hebben aangetoond dat dat met aanvullende maatregelen kan, als we in het volgende risiconiveau belanden”, zegt Willem Westermann van de Alliantie van Evenementenbouwers.

Volgens de Alliantie is er nog wel een voorwaarde. „Bij de praktijktesten is gebleken dat bezoekers best bereid zijn bijvoorbeeld mee te werken aan een (snel)test vooraf. Als de infrastructuur voor testen goed wordt neergezet en het kabinet deze conclusies onderschrijft, staat vrijwel niets een mooie zomer voor de evenementenbranche in de weg.”

Concertorganisator MOJO is dolblij met de conclusies: „Wij zijn ontzettend blij dat nu wetenschappelijk is aangetoond dat onder de juiste voorwaarden het wél mogelijk is om grootschalige evenementen door te laten gaan met de volledige capaciteit aan bezoekers. En dat zonder de anderhalve meter aan te houden. Nu moet dit doorvertaald worden naar de routekaart.”

