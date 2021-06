Boa’s hebben het door de versoepelingen niet makkelijker, soms zelfs moeilijker

Er komen weer versoepelingen aan en daar zal vrijwel iedereen in ons land blij mee zijn. Maar dat we steeds meer regels loslaten of verruimen, maakt het werk voor bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) niet makkelijker. Sterker nog, de overgebleven regels zijn moeilijker te handhaven door de versoepelingen, stelt Richard Gerrits van vakbond BOA ACP.

En vooral nu het lekker warm en zonnig is, kijken veel boa’s niet uit naar hun werkdag. Het is dan namelijk op veel plekken erg druk in parken. „We kijken echt serieus of het goed gaat en spreken mensen aan als ze te dicht bij elkaar zitten. Vaak is dat voldoende. Maar het is moeilijk uit te leggen aan mensen die in een grote tuin met een groepje barbecueën, dat zij dan met teveel mensen zijn en dat dat niet mag.”

Nu de dreiging door het coronavirus afneemt, maatregelen worden afgebouwd en meer mensen zijn gevaccineerd, voelt Gerrits „minder urgentie en noodzaak om de regels nog streng te blijven handhaven”. „Er is nu discussie over het ophangen van schermen in de horeca, zodat voetballiefhebbers de EK-wedstrijden op de terrassen kunnen zien. Maar de horeca moet om 22.00 uur dicht. Stel dat het Nederlands elftal het goed doet en wint en dat mensen dat dan buiten gaan vieren. Hoe moeten wij dat handhaven?”

Nieuwe versoepelingen: ‘Open, tenzij’

Afgelopen vrijdag, tijdens de meest recente persconferentie, kondigden demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge weer een nieuwe set versoepelingen aan. „’Gesloten, tenzij’, wordt ‘open, tenzij'”, vertelde Rutte ons. Vanaf 5 juni gaan er dus een flink aantal versoepelingen in. Vanaf dan mogen ook cafés zonder terras en restaurants weer open. Bovendien mag de horeca dan langer openblijven, tot 22.00 uur. Ook mogen er maximaal vier mensen aan een tafel zitten. Op 30 juni mag de sluitingstijd worden verruimd naar 00.00 uur.

Ook mag je thuis vier in plaats van twee mensen ontvangen, en gaat het ‘alcoholslot’ pas om 22.00 uur in winkels in. De volgende stappen van het openingsplan, stap 4 en 5, gaan ook eerder in. Die kunnen we op 30 juni verwachten.