Van der Vaart onder vuur in Spanje: ‘Ik ken hem alleen van Iniesta’s goal’

Oud-voetballer Rafael van der Vaart kan rekenen op hevige kritiek vanuit Spanje. Vooral Spanjaard Koke kan de strenge recensies van Van der Vaart maar moeilijk verteren. Hij maakte namelijk het veldspel en de verdediging van Spanje met de grond gelijk, tijdens de NOS-analyse achteraf.

De voormalig speler van Tottenham Hotspur, Real Madrid en het Nederlands elftal lanceerde zijn kritische woorden na afloop van de wedstrijd tussen Spanje en Polen. La Selección kwam in die wedstrijd niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Eerder speelden de EK-winnaars van 1964, 2008 en 2012 al bloedeloos gelijk tegen de huidige koploper in Poule E, Zweden. Door de matige prestaties is er een kans dat Spanje de tegenstander van Oranje is in de achtste finale.

Kritiek Van der Vaart

Toen bij de NOS-analyse achteraf de suggestie werd gewekt dat Spanje tegenover Nederland staat in de achtste finale, was Van der Vaart daar niet zo van onder de indruk. „Laten we het hopen”, blufte de analist toen. „Fluitend door, echt. Ik vind het een verschrikking: Spanje. Er zit eigenlijk niks in.”

Later vervolgde hij zijn tirade door het veldspel en de verdediging van Spanje met de grond gelijk te maken. Voor de ex-international, die drie jaar in Spanje woonde en speelde, lijkt dat geen enkel probleem te zijn.



🇳🇱 Van der Vaart: "Spain's level is terrible, I hope we play against them" 🇪🇸 Koke: " I saw Van der vaart a lot at the Spain Federation headquarter. He appears on the image of Iniesta's goal"

Reactie van Spanje-speler Koke

De middenvelder van Spanje, Koke, reageerde daarop geagiteerd, tegenover de Spaanse radiozender Cadena Cope: „Van der Vaart geniet nu van zijn bekendheid. Ik ken hem alleen van de WK-finale en wij hebben in onze thuisbasis een foto van Iniesta’s goal tegen Nederland waar hij (Van der Vaart, red.) aan zijn zijde hangt.”

Koke verwijst hiermee naar de WK-finale van 2010 waarin Nederland met 0-1 verloor tegen Spanje door een doelpunt van Andrès Iniesta. En voor die opmerking krijgt hij bijval van zijn landgenoten. Die loven onder andere zijn leiderschap. „Capitán Koke”, zo luidt het oordeel van een landgenoot van de middenvelder van Atletico Madrid.



Koke en Cope: "He visto mucho a Van der Vaart. En la @rfef hay una foto en la que sale en el gol de Iniesta" Capitán Koke — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) June 22, 2021

Spanje speelt morgen de laatste poulewedstrijd om 18.00 uur tegen Slowakije. Bij winst gaat de Spaanse ploeg sowieso naar de achtste finale, maar ontloopt het de absolute favoriet voor de eindoverwinning. Bij een gelijkspel is er een kans dat Nederland wél Spanje treft in de achtste finale.