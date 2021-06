Vliegen helemaal veilig? Zo ver komt het coronavirus in het vliegtuig

Steeds meer landen springen van oranje naar geel, en we pakken deze zomer maar al te graag het vliegtuig naar ons favoriete vakantieland. Maar corona is nog steeds onder ons, en hoe makkelijk (of moeilijk) is het om tijdens je vlucht besmet te raken? Ook het RIVM vroeg zich dat af. Daarom hebben ze er een onderzoek naar gedaan.

Als er iemand die besmet is met het coronavirus in het vliegtuig zit, dan zouden mensen in de drie rijen ervoor en erachter het virus kunnen oplopen. Verder dan drie rijen kan het virus zich waarschijnlijk niet verspreiden, denken onderzoekers. En hoe verder iemand van de passagier af zit, hoe kleiner het risico is. Ook lopen mensen volgens de onderzoekers meer risico in ongeventileerde ruimtes die even groot zijn. In totaal gaat het dus om zeven rijen, inclusief de rij waar de besmette persoon zit.

Coronavirus in het vliegtuig

Het RIVM deed het onderzoek samen met onderzoeksinstituut Koninklijke NLR. Door poppen in vliegtuigen te zetten, konden ze meten hoe ver het virus zich verspreidt. Normaliter is dat dus drie rijen naar voren en naar achteren, maar het risico neemt toe als iemand meer virusdeeltjes verspreidt dan gemiddeld. De onderzoekers noemen zo’n persoon een superuitscheider, oftewel een superspreader. Als de vlucht langer duurt, is er ook meer risico. En de mondkapjes helpen: wanneer de passagiers die dragen, is er minder risico op besmetting.

In elke 11 tot 33 vluchten zou een besmettelijke passagier aan boord kunnen zijn gekomen, schatten de onderzoekers. Van die passagiers aan boord wordt geschat dat minder dan 3 procent een superuitscheider is.

Coronamaatregelen voor en tijdens vlucht

Om ervoor te zorgen dat er niemand instapt die besmet is, gelden er allerlei maatregelen tijdens vluchten. Zo is een gezondheidsverklaring verplicht en moeten reizigers uit zeer hoogrisicogebieden ook een antigeen-sneltest van maximaal 24 uur oud overhandigen voordat ze boarden. Zonder negatieve testuitslag mogen passagiers niet worden toegelaten aan boord van vliegtuigen.

Maar ook in het vliegtuig zelf zijn de nodige maatregelen genomen. Zo zijn vrijwel alle vliegtuigcabines goed geventileerd, en blijft de mondkapjesplicht gelden. Vanaf 26 juni, aanstaande zaterdag, mogen die kapjes namelijk bijna overal af, behalve in het openbaar vervoer en in het vliegtuig.