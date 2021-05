Dit is de opvolger van Sarina Wiegman, bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal

De Engelsman Mark Parsons (34) volgt Sarina Wiegman na de Olympische Spelen op als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. Parsons ondertekent een contract tot en met het WK van 2023 bij de KNVB.

Succescoach Sarina Wiegman neemt komende zomer na de Olympische Spelen afscheid van de ‘Leeuwinnen’ en gaat daarna als bondscoach van Engeland aan de slag. De zoektocht van de KNVB naar een opvolger van Wiegman duurde lang. Directeur Jan Dirk van der Zee zei eind vorig jaar dat de KNVB een „Sarina-plus” zoekt. „Iemand die Sarina kan overtreffen.” Een vrouw of een man, een Nederlander of een buitenlander; daar wilde Van der Zee altijd weinig over loslaten.



🆕🔶 Mark Parsons is vanaf september de nieuwe bondscoach van de @oranjevrouwen.

Hij tekent een contract tot het WK van 2023. Jessica Torny wordt de nieuwe assistent-bondscoach. #WelcomeMark https://t.co/SavCjW48g0 — KNVB (@KNVB) May 20, 2021

Uiteindelijk vond de KNVB in Parsons, nu trainer van de Amerikaanse club Portland Thorns, de geschikte kandidaat. Hij blijft die functie tot het einde van het seizoen, medio november, combineren met zijn nieuwe baan als bondscoach van Oranje. De Engelsman is de eerste buitenlandse bondscoach van een Nederlands Elftal sinds Ernst Happel in 1977. Parsons krijgt Jessica Torny, nu de coach van Oranje onder 19, als assistent naast zich.

Succes bondscoach Wiegman

Wiegman (51) kondigde in augustus vorig jaar aan dat ze na de Spelen stopt. Onder leiding van de oud-topvoetbalster won Nederland het EK van 2017 in eigen land. Bij het WK van 2019 in Frankrijk haalde Oranje de finale, waarin het verloor van de Verenigde Staten (0-2). De vrouwen verzekerden zich op de mondiale eindronde wel van hun eerste deelname aan het olympische voetbaltoernooi.

Nederlands elftal eiste duidelijk

De internationals van Oranje lieten de laatste maanden steeds nadrukkelijker blijken dat ze de zoektocht naar een nieuwe bondscoach wel erg lang vonden duren. Ze wilden graag ruim voor de Spelen duidelijkheid hebben. Twee maanden voor de start van het toernooi presenteert de KNVB met Parsons een buitenlandse man als opvolger van Wiegman, die in 2017 en 2020 werd gekozen tot beste coach ter wereld van een vrouwenploeg.